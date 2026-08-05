Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες πριν την έναρξη του ματς

Οι πράσινοι τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού την ώρα του ενός λεπτού σιγής στο ΟΑΚΑ/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 και πριν τη σέντρα του ματς οι πράσινοι τίμησαν τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές της Δυτικής Αττικής.

Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και τους χειριστές του ελικοπτέρου κρατήθηκε στο ΟΑΚΑ λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ομάδα από τη Βουλγαρία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Όλος ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος, παρέμεινε σιωπηλός και στη συνέχεια χειροκρότησε στη μνήμη των αδικοχαμένων ηρώων, που έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

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Αθλητικά
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