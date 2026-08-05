Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είδε κίτρινη κάρτα και χάνει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στο ΟΑΚΑ και ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και θα παλέψει για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League στην έδρα των Βούλγαρων χωρίς τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που είδε την κίτρινη κάρτα.

Ο Τσάπρας είχε κιτρινιστεί και στα δύο ματς με την Πάκσι και μετά την κίτρινη κάρτα που πήρε στην ισοπαλία του ΟΑΚΑ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς που θα κρίνει τη συνέχεια του Παναθηναϊκού στο Conference League και συνολικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο πιθανότερος για να αγωνιστεί βασικός στη Βουλγαρία είναι ο Γιώργος Κάτρης, καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια είναι τραυματίας, και ο Έλληνας αμυντικός έχει κάνει λίγα παιχνίδια στην καριέρα του στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα.