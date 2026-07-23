Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ 2-3: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς στον 3ο προκριματικό του Europa League με άγχος στο φινάλε

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ μόλις στο 3′ αλλά στη συνέχεια εντυπωσίασε στο επιθετικό κομμάτι και έφτασε στην ανατροπή του σκορ με τα γκολ των Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Σανταμαρία. Με 3-2 νίκησε τελικά ο “δικέφαλος του Βορρά” στην Πολωνία, ενώ στο φινάλε του ματς είδε τους Ουκρανούς να χάνουν τεράστιες ευκαιρίες, με δοκάρι. Κορυφαίος του γηπέδου ο αρχηγός των Θεσσαλονικέων στο πρώτο επίσημο ματς του Αλέσιο Λίσι στον πάγκο του “δικεφάλου του Βορρά”. Σε μια εβδομάδα στην Τούμπα η ρεβάνς για το 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Δείτε το live του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε έτσι ισχυρές βάσεις πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει -εάν προκριθεί- το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ. Σε περίπτωση “αυτοκτονίας” και αποκλεισμού από την Ντινάμο Κιέβου, ο “δικέφαλος” θα αντιμετωπίσει τη χαμένη του ζευγαριού Καραμπάγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

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Το ματς…

Η Κυπελλούχος Ουκρανίας είχε μια ιδανική εκκίνηση. Μόλις στο 3′ η Ντινάμο Κιέβου κατάφερε να ανοίξει το σκορ! Μετά από ωραία συνεργασία των Γερέρο και Ντουμπιντσάκ από τα αριστερά και γύρισμα του δεύτερου στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Μπράζκο εκτέλεσε τον Παβλένκα, στέλνοντας την μπάλα στην εστία του ΠΑΟΚ (1-0).

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει πρόβλημα στην μεσοαμυντική του γραμμή, ενώ στο 12′ είδε τον Άλι να μη μπορεί να συνεχίσει, με τον Τάισον να περνάει στη θέση του. Τη στιγμή όμως που αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, ο “δικέφαλος” έφτασε στην ισοφάριση! Στο 13′ ο Μύθου έκοψε, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε κάθετη πάσα και ο Κωνσταντέλιας από θέση τετ α τετ νίκησε τον τερματοφύλακα της Ντινάμο Κιέβου με δεξί σκαφτό πλασέ για το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε να “ξυπνάει” και να “πατάει” καλύτερα στη συνέχεια. Αν και έδωσε στην Ντινάμο Κιέβου την μπάλα, περιόρισε αρκετά τις απειλές προς την εστία του. Μάλιστα, στο 24′ υπήρξαν και φωνές για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον μύθου, με τον διαιτητή και το VAR να μη δίνουν κάτι.

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Η Ντινάμο Κιέβου προσπάθησε να πιέσει, για να φτάσει σε ένα νέο γκολ, αλλά δεν έδειξε ικανή να το πετύχει, με τους Κωνσταντέλια, Τάισον και Ζίβκοβιτς να ξεχωρίζουν επιθετικά. Μάλιστα, στο 38′ δέχθηκε και ένα δεύτερο γκολ, από ολέθριο λάθος της άμυνάς της. Ο Κωνσταντέλιας μετά από μία φάση διαρκείας πίεσε την κατάλληλη στιγμή πάνω στον αμυντικό της Ντιναμό, ο οποίος άθελα του την έδωσε στον Ζαφείρη, ο οποίος -με άψογο τελείωμα- σκόραρε για το 1-2 (το πρώτο του επίσημο γκολ με τους Θεσσαλονικείς).

Ο ΠΑΟΚ έδειξε να “πατάει” καλά και στην επανάληψη και στο 51′ έφτασε στο 1-3. Ο Κωνσταντέλιας γύρισε από τα αριστερά στον Σανταμαρία και εκείνος έκανε το συρτό σουτ με το δεξί, έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Νέσερετ (γκολ στο επίσημο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ).

Η Ντινάμο Κιέβου προχώρησε σε αλλαγές, προκειμένου να φανεί πιο ανταγωνιστική (Ρεντούσκο και Λόνβικ αντί των Βολόσιν και Πιχαλιόνοκ) αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα να τους αντιμετωπίσει. Οι Ουκρανοί προχώρησαν και σε νέες αλλαγές (Γιαρμολένκο και Μπουγιάλσκι αντί των Γκερέρο και Σαπαρένκο) και στο 77′ είδαν την άμυνα του “δικεφάλου” να… κοιμάται και να δέχεται ένα δεύτερο γκολ. Μετά από χαμηλή σέντρα του Κεντζιόρα από δεξιά, ο Μπουγιάλσκι έστρωσε τη μπάλα στον Λόνβικ και εκείνος με υπέροχο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Παβλένκα.

Η Ντινάμο Κιέβου τα έδωσε όλα στα τελευταία λεπτά, για να φτάσει στην ισοφάριση και στο 83′ λίγο έλειψε να το πετύχει. Ο Πονομαρένκο είχε δυο τετ-α-τετ κόντρα στον Παβλένκα. Στο πρώτο νικήθηκε από τον πορτιέρε του ΠΑΟΚ και στο δεύτερο έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας των Θεσσαλονικέων.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Μάλιστα, στην τελευταία φάση του αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι, σε σουτ του Καμαρά μέσα από τη μεγάλη περιοχή.

Η σύνθεση των δυο ομάδων

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ: Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάνκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο (86′ Ρουμπσίνσκι), Πιχάλονοκ (55′ Λόνβικ, Σαπαρένκο (68′ Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55′ Ρεντούσκο), Πονομαρένκο, Γκερέρο (68′ Γιαρμολένκο)

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (83′ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (78′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (83′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Άλι (14′ Τάισον), Μύθου (78′ Γερεμέγεφ)