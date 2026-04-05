Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League με την ΑΕΚ στο +5 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά τη νίκη στο Καραϊσκάκης

Η ΑΕΚ πήρε το τρίποντο, αφού κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και απέκτησε προβάδισμα για τον τίτλο στη Super League, αφού πλέον είναι στο + από τους διώκτες της.

Ο Κοϊτά έκρινε την αναμέτρηση με το γκολ που πέτυχε στο 5′ και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, όμως το γκολ που πέτυχε ο Γιαζίτσι ακυρώθηκε για οφσάιντ, μιας και ο Πιρόλα, που ήταν σε θέση οφσάιντ ενοχλούσε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα, μετά από υπόδειξη του VAR, με την οποία συμφώνησε ο Στίλερ.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο μηδέν στην Τούμπα και αυτό δεν έδωσε την ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς να μείνουν κοντά στην πρωτοπόρο ΑΕΚ και να προσπεράσουν ξεκάθαρα τους Πειραιώτες.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ (1-4)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

Η βαθμολογία των πλέι οφ (1-4)

AEK 63

ΠΑΟΚ 58

Ολυμπιακός 58

Παναθηναϊκός 50

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Απριλίου)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (6μμ)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (9μμ)

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)