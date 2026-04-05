Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League με την ΑΕΚ στο +5 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά τη νίκη στο Καραϊσκάκης

Η ΑΕΚ πήρε το τρίποντο, αφού κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και απέκτησε προβάδισμα για τον τίτλο στη Super League, αφού πλέον είναι στο + από τους διώκτες της.
Ο Κοϊτά έκρινε την αναμέτρηση με το γκολ που πέτυχε στο 5′ και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, όμως το γκολ που πέτυχε ο Γιαζίτσι ακυρώθηκε για οφσάιντ, μιας και ο Πιρόλα, που ήταν σε θέση οφσάιντ ενοχλούσε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα, μετά από υπόδειξη του VAR, με την οποία συμφώνησε ο Στίλερ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο μηδέν στην Τούμπα και αυτό δεν έδωσε την ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς να μείνουν κοντά στην πρωτοπόρο ΑΕΚ και να προσπεράσουν ξεκάθαρα τους Πειραιώτες.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ (1-4)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
View this post on Instagram
Η βαθμολογία των πλέι οφ (1-4)
AEK 63
ΠΑΟΚ 58
Ολυμπιακός 58
Παναθηναϊκός 50
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs
2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Απριλίου)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (6μμ)
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (9μμ)
3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)
4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)
6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)