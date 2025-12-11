Η Χάκα υποβιβάστηκε και οπαδοί της έκαψαν το γήπεδο – Τρεις συλλήψεις ανηλίκων από την αστυνομία στη Φινλανδία

Απίστευτες εικόνες από την ποδοσφαιρική Φινλανδία. Η Χάκα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου, αλλά την ίδια στιγμή καλείται να προχωρήσει στην ανακατασκευή του γηπέδου της, μετά τη φωτιά που του έβαλαν οπαδοί της, λίγες ημέρες μετά!

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά στο γήπεδο της Χάκα. Μια από τις κερκίδες του “Factory Field” -που χτίστηκε το 1934- κάηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές φθορές και στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.

Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως “δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή”.

Η μεγάλη ξύλινη κερκίδα του γηπέδου λαμπάδιασε και έγινε κάρβουνο!

Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.