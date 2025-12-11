Η Χάκα υποβιβάστηκε και οπαδοί της έκαψαν το γήπεδο – Τρεις συλλήψεις ανηλίκων από την αστυνομία στη Φινλανδία

Απίστευτες εικόνες από την ποδοσφαιρική Φινλανδία. Η Χάκα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου, αλλά την ίδια στιγμή καλείται να προχωρήσει στην ανακατασκευή του γηπέδου της, μετά τη φωτιά που του έβαλαν οπαδοί της, λίγες ημέρες μετά!
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά στο γήπεδο της Χάκα. Μια από τις κερκίδες του “Factory Field” -που χτίστηκε το 1934- κάηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές φθορές και στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως “δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή”.
Η μεγάλη ξύλινη κερκίδα του γηπέδου λαμπάδιασε και έγινε κάρβουνο!
FC Haka : relégation… puis stade incendié.
Dernier avec 17 points, le club finlandais est relégué .
Le 7 décembre, trois mineurs d’environ 15 ans ont mis le feu au stade Tehtaan Kenttä.
pic.twitter.com/ewks333QYv— La Minute Foot (@La_Minute_Foot) December 11, 2025
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
#FanáticosPlus | ¡INSÓLITO!— Fanáticos + (@FanaticosGMV) December 11, 2025
El FC Haka, uno de los clubes más grandes de Finlandia, descendió tras terminar último del Grupo B con 17 puntos. Tras la caída, un grupo de jóvenes incendiaron el estadio The factory field.
Video: Redes Sociales. pic.twitter.com/lrJCeENlwM
EL FC HAKA DESCENDIÓ Y PRENDIERON FUEGO SU ESTADIO— Diario Olé (@DiarioOle) December 10, 2025
Uno de los clubes más grandes de Finlandia vive las horas más difíciles de su historia: después de terminar último del Grupo B con 17 puntos, el equipo perdió la categoría
Consumada la caída, el tema se le fue de… pic.twitter.com/CoOZg4RAlS
Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.