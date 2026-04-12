Η Χάποελ Τελ Αβίβ αγόρασε τον Ντόρον Λάιτνερ από τον Ολυμπιακό

Ενεργοποίησε την οψιόν για την αγορά του η ομάδα του Ισραήλ
Ο Λάιτνερ
Ο Λάιτνερ σε αγώνα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Στο Ισραήλ θα παραμείνει ο Ντόρον Λάιτνερ, αφού η Χάποελ Τελ Αβίβ αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν για την αγορά του από τον Ολυμπιακό.

Ο Ντόρον Λάιτνερ αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το 2022 έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ του, με αποτέλεσμα να παραχωρείται δανεικός από τους Πειραιώτες, με την τελευταία σεζόν να τον βρίσκει στη Χαποελ Τελ Αβίβ.

Εκεί εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση και οι Ισραηλινοί θέλησαν να τον διατηρήσουν στην ομάδα, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στην αγορά του από τους Πειραιώτες.

Αθλητικά
