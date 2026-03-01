Η Χάποελ Τελ Αβίβ αποχωρεί από το Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή έχει “παγώσει” και τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να αποχωρεί ξανά από το Ισραήλ.

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στο Ισραήλ για τα παιχνίδια της Euroleague, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι αναγκασμένες να αποχωρήσουν ξανά από τις έδρες τους, με προορισμό το Βελιγράδι ή τη Σόφια.

Οι παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκονται μάλιστα ήδη στο… δρόμο της φυγής από το Ισραήλ, αφού μετά την αρχική άρνηση αποχώρησης υπό το φόβο του πολέμου, πείστηκαν τελικά να φύγουν από τη χώρα.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ενημερώθηκε δε από τη Euroleague, ότι αναβλήθηκε το προσεχές παιχνίδι της με την Παρί, ενώ σε ουδέτερη έδρα στην Ευρώπη αναμένεται να γίνει πια το ντέρμπι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.