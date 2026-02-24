Η «χρυσή» ομάδα χόκεϊ γυναικών επί πάγου των ΗΠΑ απάντησε αρνητικά στο Τραμπ και δεν θα πάει στον Λευκό Οίκο

Τα μέλη της “χρυσής” ομάδας χόκεϊ επί πάγου γυναικών των ΗΠΑ είπαν ένα μεγάλο “όχι” στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ, να τις υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο και να τις τιμήσει για την… κορυφή που κατέκτησαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η άρνησή τους στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε ως συνέπεια μιας ατάκας που είπε, σε κλήση του στην αντίστοιχη ομάδα χόκεϊ Ανδρών των ΗΠΑ -στα αποδυτήριά της- μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

“Πρέπει να φέρω και τα κορίτσια γιατί πιθανότατα θα με καθαιρέσουν αν δεν τις καλούσα κι αυτές”, φέρεται να είπε ο Τραμπ, κάτι που -όπως είναι φυσιολογικό- δεν άρεσε στην ομάδα Γυναικών.

«Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες για την πρόσκληση που απευθύνθηκε στην ομάδα γυναικείου χόκεϊ επί πάγου, η οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, και εκτιμούμε βαθιά την αναγνώριση του εξαιρετικού τους επιτεύγματος. Λόγω χρονικών περιορισμών και ακαδημαϊκών και επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί μετά τους Αγώνες, οι αθλήτριες δεν μπορούν να παραστούν», αναφέρουν στην απάντησή τους στην πρόσκληση του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, τα αμερικανικά ρεπορτάζ αναφέρονται στον πραγματικό λόγο της άρνησής τους. Θεωρείται επίσης απίθανο και οι Άνδρες να είναι παρόντες, καθώς το NHL συνεχίζεται την επόμενη μέρα και όλοι οι παίκτες θα είναι ήδη με τις ομάδες τους.