Η «υπόκλιση» του Παναγιώτη Γιαννάκη στην Μαρινέλλα: «Στις μεγάλες στιγμές με τον Άρη και την Εθνική ήταν μαζί μας»

Η σύνδεση της θρυλικής τραγουδίστριας με τον Άρη και την Εθνική Ελλάδας
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στα βραβεία του ΠΣΑΤ

Η Ελλάδα θρηνεί για το χαμό της Μαρινέλλας, η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με την ομάδα μπάσκετ του Άρη, αλλά και της Εθνικής Ελλάδας, όπως θυμήθηκε σχετικά και ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Έχοντας βρεθεί πριν μερικά χρόνια σε παράσταση της σπουδαίας ερμηνεύτριας, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, είχε “υποκλιθεί” στο ταλέντο της Μαρινέλλας, αλλά σημείωσε και τη… συμβολή της στις επιτυχίες του Άρη και της Εθνικής Ελλάδας.

“Στις μεγάλες στιγμές με τον Άρη και την Εθνική ήταν μαζί μας”, ανέφερε χαρακτηριστικά το 2021, ο παλαίμαχος γκαρντ του Άρη και του Παναθηναϊκού, ο οποίος “σάρωσε” τους τίτλους, την περίοδο που εκείνη “μεσουρανούσε” στη Θεσσαλονίκη.

Η Μαρινέλλα είχε άλλωστε τότε και μία τεράστια… αθλητική επιτυχία, με το τραγούδι “Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και με τα άλλα παιδιά”, το οποίο ερμήνευε τότε στη μουσική σκηνή του κέντρου “Ακρόαμα” της Νέας Κρήνης Θεσσαλονίκης και παράλληλα “συνόδευε” και τους αγώνες της “γαλανόλευκης”.

Σχόλια
