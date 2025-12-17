Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε sold out με τον Παναθηναϊκό

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 18η αγωνιστική της Euroleague, έξι μέρες πριν το τζάμπολ.

Οι άνθρωποι της Ζαλγκίρις γνωστοποίησαν ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως συνέβη και στα προηγούμενα παιχνίδια με Εφές και Παρτιζάν.

THREE EuroLeague home games left in December. THREE soldouts completed.



Green & White family never dissapoints. pic.twitter.com/TYZC6caj18 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 17, 2025

Η Ζαλγκίρις διαθέτει μία ισχυρή έδρα που δύσκολα κάποια ομάδα μπορεί να αλώσει. Αναμφίβολα, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει μεγάλη μάχη για να φύγει με το διπλό από το Κάουνας.