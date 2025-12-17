Αθλητικά

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε sold out με τον Παναθηναϊκό

Οι Λιθουανοί εξάντλησαν τα εισιτήρια έξι μέρες πριν το τζάμπολ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 18η αγωνιστική της Euroleague, έξι μέρες πριν το τζάμπολ.

Οι άνθρωποι της Ζαλγκίρις γνωστοποίησαν ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως συνέβη και στα προηγούμενα παιχνίδια με Εφές και Παρτιζάν.

Η Ζαλγκίρις διαθέτει μία ισχυρή έδρα που δύσκολα κάποια ομάδα μπορεί να αλώσει. Αναμφίβολα, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει μεγάλη μάχη για να φύγει με το διπλό από το Κάουνας.

Αθλητικά
