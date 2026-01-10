Ηλιόπουλος σε Βάργκα: «Ήσουν ένα δώρο για την ομάδα – Έκανα τα πάντα για να σε φέρω στην ΑΕΚ»

Ο Μπάρναμπας Βάργκα είναι εδώ και λίγα 24ωρα μέλος της ΑΕΚ, με την Ένωση να ολοκληρώνει τη μετεγγραφή του από τη Φερεντσβάρος και τον Ούγγρο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών. Μια από τις πρώτες του στιγμές του ως μέλος των “κιτρινόμαυρων” ήταν και η συνάντησή του με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Μπάρναμπας Βάργκα στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ και -σε video που ανέβασαν οι “κιτρινόμαυροι” στα social media- του έκανε ένα θερμό καλωσόρισμα, όπως έχει συνηθίσει να κάνει σε κάθε μετεγγραφικό απόκτημα της Ένωσης,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Μπαρνάμπας, καλωσόρισες στην ΑΕΚ. Όταν μιλήσαμε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, είδα έναν άνθρωπο με πάθος και με σπίθα. Νιώθω ότι καταλαβαίνεις το οικογενειακό κλίμα και το όραμα της ΑΕΚ. Εκείνο το βράδυ που μιλήσαμε, ήμασταν απόλυτα στην ίδια συχνότητα και όλα όσα έπρεπε να γίνουν, τόσο σε τυπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο -αφού όλα είχαν «κλειδώσει» μεταξύ μας- το μόνο που απέμενε ήταν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Όπως γνωρίζεις, έκανα τα πάντα από την πλευρά μου, ώστε να είναι ικανοποιημένη και η Φερεντσβάρος και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μας. Είσαι σημαντικός για εμάς όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και λόγω του πάθους σου και του χαρακτήρα σου. Οπότε, χωρίς πολλά λόγια και χωρίς καθυστέρηση, μπες στο γήπεδο, δείξε ποιος είσαι, κάνοντας αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα. Ήσουν το δώρο μας για την ομάδα, για τους φιλάθλους μας και για τους δυο μας” ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Από την πλευρά του, ο Βάργκα είπε: “Καταρχάς, πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσα να έχω καλύτερη υποδοχή από αυτή, όλοι ήταν πραγματικά πολύ φιλικοί. Και πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος, μιλήσαμε στη διάρκεια των διακοπών μου και όπως ανέφερε κι εκείνος, ήταν μια αρκετά παθιασμένη συζήτηση, και νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα στο ίδιο μήκος κύματος. Το ένιωσα ότι ήθελε οπωσδήποτε να με φέρει εδώ. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισα να έρθω στην ΑΕΚ και φυσικά θέλω να κάνω τα πάντα για την ομάδα, θέλω να γίνουμε πρωταθλητές. Οπότε θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι”.