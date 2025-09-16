Συμβαίνει τώρα:
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νίκη για τους Βολιώτες στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας

Με το δεξί ξεκίνησε ο Βόλος στο Κύπελλο
Βόλος
Οι παίκτες του Βόλου πανηγυρίζουνξ κόντρα στην Ηλιούπολη/(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Βόλος κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς στο πρώτο παιχνίδι της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην Ηλιούπολη εκτός έδρας.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο «καθάρισε» από νωρίς την αναμέτρηση, καθώς στο 20′ λεπτό βρισκόταν ήδη με 2-0 μπροστά. Για τον Βόλο σκόραραν τα οι Ασεχνούν και Ζαρζάνα. Στο 75′ ο Σαμ μείωσε για την Ηλιούπολη, δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του για θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Βόλος, όμως βρήκε τέρμα στις καθυστερήσεις ξανά με τον Ασεχνούν,  που έγραψε το τελικό 3-1 στην αναμέτρηση και που σφράγισε το τρίποντο των Θεσσαλών.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν τους τρεις σημαντικούς βαθμούς για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ο Βόλος στη δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο», ενώ η Ηλιούπολη θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή.

