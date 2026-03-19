Ινφαντίνο για το Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Θέλουμε να διεξαχθούν όλα όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει αμφιβολίες για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ της Αμερικής, αλλά η FIFA ξεκαθάρισε τη δική της επιθυμία να διεξαχθούν όλα βάσει προγράμματος.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο απάντησε ουσιαστικά στην ομοσπονδία του Ιράν, που θέλει οι αγώνες της εθνικής ομάδας να γίνουν στο Μεξικό και όχι στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι δεν θέλει να “εμπλακεί σε γεωπολιτικές διαμάχες”.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ινφαντίνο τόνισε τα εξής: «Θέλουμε τα πάντα στο Μουντιάλ να διεξαχθούν όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί. Θέλουμε να δούμε και τις 48 συμμετέχουσες ομάδες να δώσουν το “παρών” στη διοργάνωση σε ένα κλίμα fair play και με αμοιβαίο σεβασμό όλων προς όλους.

Η FIFA δεν μπορεί να εμπλακεί σε γεωπολιτικές διαμάχες, αλλά θέλουμε με όχημα το ποδόσφαιρο να χτίσουμε γέφυρες ομόνοιας και ειρήνης».