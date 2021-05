Η Ίντερ νίκησε τη Ρόμα με 3-1 στο ντέρμπι του ιταλικού πρωταθλήματος, ωστόσο λίγοι ήταν αυτοί που στάθηκαν στο αποτέλεσμα, μιας κι η ομάδα του Κόντε έχει εξασφαλίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο περισσότερος κόσμος ασχολήθηκε στα social media με τη νέα πρωτότυπη φανέλα της Ίντερ, η οποία προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις.

Αρκετοί είναι αυτοί που δεν έμειναν εντυπωσιασμένοι από το αποτέλεσμα, “κράζοντας” την επιλογή της Ίντερ.

Δείτε τη νέα εμφάνιση της ιταλικής ομάδας:

If you ask me, Inter should be stripped of their Serie A title for sporting this nightmarish jersey. 😬 https://t.co/56rE54n2U1