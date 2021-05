Τον Σιμόνε Ιντζάγκι φαίνεται πως έχει επιλέξει η Ίντερ ως τον εκλεκτό για τον πάγκο της, με ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών.

Ο Σιμόνε Ιντσάγκι θα είναι όπως όλα δείχνουν ο διάδοχος του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Ίντερ, παρά το γεγονός ότι τα ιταλικά ΜΜΕ έδιναν φαβορί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (27/05) τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Όπως αναφέρουν νεότερα δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, ο προπονητής της Λάτσιο έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους «νερατζούρι» κι ετοιμάζεται να μετακομίσει απ’ τη Ρώμη στο Μιλάνο έπειτα από 11 χρόνια. O Σιμόνε Ιντσάγκι εντάχθηκε στο τεχνικό τιμ της Λάτσιο από το 2010, ξεκινώντας από την ομάδα Νέων, ενώ από το 2016 έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της πρώτης, μετρώντας 133 νίκες σε 249 παιχνίδια.

Inter are now in advanced talks with Simone Inzaghi on a two-years contract. The agreement is getting closer and he’s set to be the new Inter manager after Antonio Conte. 🚨 #Inter



Sarri, Fonseca and Conceiçao have never been considered as ‘serious options’. ⏳ @SkySport https://t.co/X0243abbaq