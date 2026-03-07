Γιουβέντους – Πίζα 4-0: Ξέσπασε στην ουραγό της Serie A η «γηραιά κυρία»

Η Γιουβέντους κατάφερε να βάλει “φρένο” στην… κατηφόρα της στη Serie A, αφού βρήκε μπροστά της την ουραγό της βαθμολογίας, Πίζα, για να φθάσει σε μία νίκη ξέσπασμα, με σκορ 4-0.

Παρότι δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ισοπαλία χωρίς τέρματα, η Γιουβέντους πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο 45λεπτο και έφθασε σε μία επιβλητική επικράτηση επί της Πίζα, στην 28η αγωνιστική της Serie A.

Καμπιάσο, Τουράμ, Γιλντίζ και Μπόγκα πέτυχαν τέσσερα γκολ για την ομάδα τους μετά την ανάπαυλα και της χάρισαν το… πολυπόθητο “τρίποντο”, μετά από τέσσερα ματς με δύο ισοπαλίες και δύο ήττες στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Γιουβέντους ανέβηκε έτσι στην 6η θέση της βαθμολογίας και πήρε “ανάσα” στη “μάχη” για τα ευρωπαϊκά “εισιτήρια”, ενώ η Πίζα έμεινε στους 15 βαθμούς και στο -9 από το όριο στη “ζώνη” του υποβιβασμού.