Ίντερ – Μίλαν 0-1: Πούλισικ και Μενιάν έκριναν το Derby della Mandonnina

Φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα φαίνεται ότι είναι η φετινή Μίλαν, η οποία θα διεκδικήσει με αξιώσεις το πρωτάθλημα της Serie A.

Η Μίλαν φρόντισε να κάνει “δήλωση τίτλου” στο Derby della Mandonnina απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο και συμπολίτισσα, Ίντερ, επικρατώντας με 1-0 στο προτελευταίο χρονικά ματς της 12ης αγωνιστικής της Serie A.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γκολ του Πούλισικ στο 54′ έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι, η οποία παρέμεινε στην 2η θέση και στο -2 από την πρωτοπόρο Ρόμα. Οι «τζαλορόσι», που μέχρι πριν τη… σέντρα της αγωνιστικής ισοβαθμούσαν με την Ίντερ (από 24 βαθμούς), από σήμερα απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής της Serie A.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο γκολκίπερ Μενιάν, ο οποίος στο 74′ έκανε τεράστια επέμβαση στο πέναλτι του Τσαλχάνογλου, μη επιτρέποντας στους «νερατζούρι» να φτάσουν στην ισοφάριση!

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(33′, 60′ Μπορέλι, 43′ Εσπόζιτο – 18′ Ολιβέιρα, 41′ Οστιγκαρντ, 83′ Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

(54′, 60′ Πομπέγκα, 90’+4’ Μπερναντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

(48′ Μαντράγκορα – 45’+5’ Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 3-1

(17’, 38’ Νέρες, 45’ Λανγκ – 52’ Σκαμάκα)

Βερόνα-Πάρμα 1-2

(65′ Τζιοβάνε-18′, 80′ Πελεγκρίνο)

Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3

(90’+ Φολίνο-17′ Σουλέ, 64′ Φέργκιουσον, 69′ Γουέσλεϊ)

Λάτσιο-Λέτσε 2-0

(29′ Γκεντουζί, 90’+ Νόσλιν)

Ίντερ-Μίλαν 0-1

(54′ Πούλισικ)

Τορίνο-Κόμο 24/11

Σασουόλο-Πίζα 24/11

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Ρόμα 27

Μίλαν 25

Νάπολι 25

Ίντερ 24

Μπολόνια 24

Γιουβέντους 20

Κόμο 18 -11αγ.

Λάτσιο 18

Σασουόλο 16 -11αγ.

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14 -11αγ.

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11

Πάρμα 11

Λέτσε 10

Πίζα 9 -11αγ.

Τζένοα 8

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6