Ίντερ – Νάπολι 2-2: Ισοπαλία στο ντέρμπι κορυφής και η «μάχη» συνεχίζεται στη Serie A

«Μοιρασιά» στο ντέρμπι κορυφής της ιταλικής Serie A, με την Ίντερ να προηγείται δύο φορές κόντρα στη Νάπολι, αλλά να μένει στην ισοπαλία με 2-2, χάνοντας την ευκαιρία να ξεφύγει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η Ίντερ δύο φορές με Ντι Μάρκο και Τσαλχάνογλου, αλλά η Νάπολι “απάντησε” αμφότερες με γκολ του ΜακΤόμινεϊ, ο οποίος και “υπέγραψε” με δύο δικά του γκολ, το ισόπαλο αποτέλεσμα, στο μεγάλο ματς της 19ης αγωνιστικής της Serie A.

Έστω κι έτσι, οι “νερατζούρι” παρέμειναν πάντως στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας την απόσταση των τριών βαθμών από τη δεύτερη Μίλαν, μετά τη δική της “γκέλα” κόντρα στην Φιορεντίνα, την ώρα που οι Ναπολιτάνοι είναι στο -4, συνεχίζοντας τη “μάχη” για την υπεράσπιση του τίτλου τους στο ιταλικό πρωτάθλημα.