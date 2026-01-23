Αθλητικά

Ίντερ – Πίζα 6-2: Φοβερή ανατροπή για τους πρωτοπόρους της Serie A

Η Πίζα έκανε το λάθος να προηγηθεί με 2-0 και το "πλήρωσε" ακριβά
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες / REUTERS

Η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο τον αγώνα με την Πίζα, μένοντας πίσω στο σκορ με 2-0, όμως με μία εντυπωσιακή «επιστροφή» έφτασε στο εμφατικό 6-2 που της έδωσε τη δυνατότητα να «ξεφύγει» με 6 βαθμούς απ’ τη δεύτερη Μίλαν, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

Τα δυο τέρματα του Μορέο στο 11′ και στο 23′ έκαναν τον προπονητή της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου, να… βγει απ’ τα ρούχα του, όμως οι ποδοσφαιριστές του τον… ηρέμησαν, πριν πάνε καν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Τα τρία γκολ απ’ τους Ζιελίνσκι (39′ πέναλτι), Λαουτάρο Μαρτίνες (41′) και Εσπόζιτο (45’+2′) έδωσαν προβάδισμα στους «νερατζούρι», που «τελείωσαν» το ματς με εντυπωσιακό τρόπο χάρις στα τέρματα των Ντιμάρκο, Μπονί και Μιχιταριάν.

Tα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της Serie A

Ίντερ-Πίζα 6-2

(39′ πέν. Ζιελίνσκι, 41′ Μαρτίνες, 45’+2′ Εσπόζιτο, 82′ Ντιμάρκο, 86′ Μπονί, 90’+3′ Μιχιταριάν – 11′, 23′ Μορέο)

Κόμο-Τορίνο 24/01

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 24/01

Λέτσε-Λάτσιο 24/01

Σασουόλο-Κρεμονέζε 25/01

Αταλάντα-Πάρμα 25/01

Τζένοα-Μπολόνια 25/01

Γιουβέντους-Νάπολι 25/01

Ρόμα-Μίλαν 25/01

Βερόνα-Ουντινέζε 26/01

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Ίντερ 52 -22αγ.

Μίλαν 46

Νάπολι 43

Ρόμα 42

Γιουβέντους 39

Κόμο 37

Αταλάντα 32

Μπολόνια 30

Λάτσιο 28

Ουντινέζε 26

Σασουόλο 23

Κρεμονέζε 23

Πάρμα 23

Τορίνο 23

Κάλιαρι 22

Τζένοα 20

Φιορεντίνα 17

Λέτσε 17

Βερόνα 14

Πίζα 14 -22αγ.

