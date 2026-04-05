Ίντερ – Ρόμα 5-2: Πεντάρα τίτλου των νερατζούρι στο Μιλάνο

Η Ίντερ κέρδισε 5-2 τη Ρόμα στο Μιλάνο στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Serie A και έκανε ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ στο 1′ στο παιχνίδι της Ίντερ με τη Ρόμα, με τον Μαντσίνι να ισοφαρίζει στο 40′ σε 1-1. Ο Τσαλχάνογλου με κεραυνό έκανε το 2-1 στο Τζουζέπε Μεάτσα.

Η Ίντερ πήρε προβάδισμα δύο γκολ κόντρα στη Ρόμα με το δεύτερο γκολ του Μαρτίνες στην αναμέτρηση. Ο Τουράμ έκανε το 4-1 στο 55′ και ο Μπαρέλα πέτυχε το πέμπτο γκολ των νερατζούρι στην αναμέτρηση. Ο Πελεγκρίνι «έγραψε» το τελικό 5-2 στο 70′. Ο Τσιμίκας πέρασε ως αλλαγή στο 58′ για την ομάδα του Γκασπερίνι.

Η Ίντερ είναι στην πρώτη θέση με 72 βαθμούς, έχοντας προβάδισμα 9 πόντων από τη δεύτερη Μίλαν, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Ρόμα είναι 6η με 54 βαθμούς, όσους και η πέμπτη Γιουβέντους.