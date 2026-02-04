Αθλητικά

Ίντερ – Τορίνο 2-1: Οι «νερατζούρι» πήραν την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας

Με το νικητή του ζευγαριού Νάπολι – Κόμο θα κοντραριστεί η Ίντερ στα ημιτελικά του θεσμού
Οι παίκτες της Ίντερ
Οι παίκτες της Ίντερ πανηγυρίζουν το γκολ του Ντιούφ/ (Spada/LaPresse via AP)

Η Ίντερ ξεκουράζοντας αρκετούς παίκτες κέρδισε 2-1 την Τορίνο στο ουδέτερο γήπεδο της Μόντσα και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου Ιταλίας.

Ο Μπονί με κεφαλιά στο 35′ έβαλε την Ίντερ μπροστά στο σκορ και ο Ντιούφ στο 47′, μετά από γύρισμα του Τουράμ έκανε το 2-0 και «καθάρισε» την πρόκριση για την ομάδα του. Για την Τορίνο μείωσε σε 2-1 ο Κουλένοβιτς στο 57′, όμως έκτοτε δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.

Με την Κόμο ή την Νάπολι θα παίξει η ομάδα του Κίβου στον ημιτελικό της διοργάνωσης, με φόντο μία θέση στο μεγάλο τελικό. Οι «νερατζούρι» βρίσκονται και στην πρώτη θέση της Serie A με απόσταση πέντε βαθμών από τη δεύτερη Μίλαν.

