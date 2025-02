ΗΠΑ – Καναδάς: Άγριο ξύλο σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου – Η στιγμή που πλακώνονται 3 φορές μέσα σε 9 δευτερόλεπτα

Σε ρινγκ μετατράπηκε το περασμένο Σάββατο (15.02.25) ο αγώνας χόκεϊ επί πάγου μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά, με παίκτες να παίζουν άγριο ξύλο σε τρεις διαφορετικούς καβγάδες που ξέσπασαν στα πρώτα εννέα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Ο λόγος; Οι απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών και η διατύπωση της ιδέας να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο πρώτος καβγάς ξέσπασε δύο δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα μεταξύ του παίκτη των ΗΠΑ, ο Matthew Tkachuk και του Καναδού Brandon Hagel.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε άλλη αντιπαράθεση με «πρωταγωνιστές» τον αδερφό του Matthew Tkachuk, Brady και τον παίκτη του Καναδά Sam Bennett.

Στον τρίτο καβγά συμμετείχαν ο Αμερικανός J T Miller και ο αντίπαλός του από τον Καναδά Colton Parayko.

Οι παίκτες αντάλλαξαν γροθιές στο Bell Center του Μόντρεαλ κατά τη διάρκεια του αγώνα των 4 Εθνών, τον οποίο κέρδισαν οι ΗΠΑ με 3-1 με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό να δίνει το «παρών».

