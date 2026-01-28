Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου 80-76: Στο Final 8 του Κυπέλλου οι Θεσσαλονικείς

Το εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ “τσέκαρε” ο Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 80-76 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ηρακλής ήταν πίσω σε όλη την αναμέτρηση, ωστόσο έκανε την ανατροπή στην τέταρτη περίοδο και λύγισε τον Κολοσσό.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Σμιθ, που πέτυχε 25 πόντους (8/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές) και μάζεψε 10 ριμπάουντ.

Εξαιρετικός και ο Μωραίτης με 13 πόντους, τρία πολύ σημαντικά τρίποντα και 6 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-21, 33-43, 54-63, 80-76.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 12, Στρονγκ 7, Ράιτ-Φόρμαν 6, Σμιθ 25 (1), Μωραΐτης 13 (3), Γουέαρ 6, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2, Έντλερ-Ντέιβις 9, Γιαννίκος.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Γκούντγουιν 4, Ραντλ 11 (1), Καράμπελας, Κολοβέρος 5 (1), Μακ 19 (1), Πετρόπουλος, Νίκολς 12 (2), Χρυσικόπουλος 2, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης 2, Γκαλβανίνι 9, Έικιν 12.

Ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο προημιτελικό του Final 8, τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Μύκονο Betsson και Καρδίτσα (2/2, 14:00).

Τα αποτελέσματα και πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Δ Φάσης

Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson 93-75 (8)

Ηρακλής – Κολοσσός 80-76

Μύκονος Betsson – Καρδίτσα (2/2, 14:00) (7)

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι (4/2, 18:00) (5)

Tα ζευγάρια του Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας

Προημιτελικοί (17 και 18 Φεβρουαρίου)

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης Betsson (1)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (3)

Ηρακλής – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Νικητής 1 – Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3 – Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)

Νικητής Α – Νικητής Β