Ιράν: Αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ κατέστρεψε κλειστό γήπεδο 12.000 θέσεων στην Τεχεράνη

Μία αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα κλειστό γήπεδο 12.000 θέσεων μέσα στο αθλητικό συγκρότημα του Αζάντι στο Ιράν.

Το πλήγμα κατέστρεψε επίσης κοιτώνες και ένα νεόκτιστο κτίριο της Ομοσπονδίας ποδηλασίας του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ενώ η επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ προκάλεσε ζημιές σε γειτονικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένης και της κεντρικής πισίνας του συγκροτήματος.

Tehran’s Azadi Stadium area was struck during U.S.–Israeli airstrikes earlier today. pic.twitter.com/HFY3T1pERa — Live War Reports (@LiveWarReports) March 5, 2026

Ο πρόεδρος της ιρανικής Ομοσπονδίας ποδηλασίας, Αλιρέζα Σοχραμπιάν, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του καταστατικού του Ερυθρού Σταυρού.

#BREAKING

Another US-Israeli attack on Tehran resulted in the destruction of the 12,000-seat Azadi Stadium. pic.twitter.com/hRisFU1a2V — Tehran Times (@TehranTimes79) March 5, 2026

Το καταστατικό αυτό, απαγορεύει τη στοχοποίηση αθλητικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών εγκαταστάσεων σε περίοδο συγκρούσεων.

«Η καταστροφή αθλητικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών χώρων απαγορεύεται ρητά από τον Ερυθρό Σταυρό σε καιρό πολέμου, και όμως σήμερα είδαμε μια άμεση επίθεση σε αθλητική εγκατάσταση του σταδίου Αζάντι», τόνισε ο Σοχραμπιάν σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Tasnim.