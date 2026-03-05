Αθλητικά

Ιράν: Αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ κατέστρεψε κλειστό γήπεδο 12.000 θέσεων στην Τεχεράνη

Η επίθεση κατέστρεψε και ένα νεόκτιστο κτίριο της Ομοσπονδίας ποδηλασίας του Ιράν
Το κατεστραμένο κλειστό στάδιο Αζαντί

Μία αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα κλειστό γήπεδο 12.000 θέσεων μέσα στο αθλητικό συγκρότημα του Αζάντι στο Ιράν.

Το πλήγμα κατέστρεψε επίσης κοιτώνες και ένα νεόκτιστο κτίριο της Ομοσπονδίας ποδηλασίας του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ενώ η επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ προκάλεσε ζημιές σε γειτονικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένης και της κεντρικής πισίνας του συγκροτήματος.

 

Ο πρόεδρος της ιρανικής Ομοσπονδίας ποδηλασίας, Αλιρέζα Σοχραμπιάν, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του καταστατικού του Ερυθρού Σταυρού.

 

Το καταστατικό αυτό, απαγορεύει τη στοχοποίηση αθλητικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών εγκαταστάσεων σε περίοδο συγκρούσεων.

«Η καταστροφή αθλητικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών χώρων απαγορεύεται ρητά από τον Ερυθρό Σταυρό σε καιρό πολέμου, και όμως σήμερα είδαμε μια άμεση επίθεση σε αθλητική εγκατάσταση του σταδίου Αζάντι», τόνισε ο Σοχραμπιάν σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Tasnim.

Αθλητικά
