Ιρανή ποδοσφαιρίστρια άλλαξε γνώμη, αρνείται το άσυλο στην Αυστραλία και επιστρέφει στην Τεχεράνη

Επτά συνολικά μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν ζήτησαν άσυλο από την κυβέρνηση στην Αυστραλία, ενώ η υπόλοιπη ομάδα πήρε το… δρόμο της επιστροφής για τη χώρα τους, αλλά τις τελευταίες ώρες υπήρξε μια σημαντική αλλαγή.

Θυμίζουμε ότι η συμπεριφορά της εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν στο ασιατικό Κύπελλο, προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα τους, με τις ποδοσφαιρίστριες να χαρακτηρίζονται μέχρι και “προδότριες πολέμου” από την κρατική τηλεόραση της χώρας και τη διεθνή κοινότητα να στέκεται στο πλευρό τους.

Λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους σε περίπτωση επιστροφής στο Ιράν και μετά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση στην Αυστραλία προσέφερε στις ποδοσφαιρίστριες άσυλο, με επτά από αυτές να το εκμεταλλεύονται και να επιλέγουν να μείνουν στην Αυστραλία.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ είπε ότι η κυβέρνηση επέκτεινε την ίδια προσφορά και στις υπόλοιπες παίκτριες και μέλη της αποστολής χωρίς την παρουσία των συνοδών τους. Προσέθεσε πως προειδοποίησε την ομάδα ότι η Αυστραλία δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις οικογένειες τους από το εξωτερικό σε περίπτωση που ζητήσουν βοήθεια.

Η υπόλοιπη αποστολή έφτασε στη Μαλαισία νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μετά την πτήση από το Σίδνεϊ, όπως φάνηκε σε φωτογραφίες του AFP στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ.

Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες εξελίξεις και την αποκάλυψη του υπουργού Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, η μια από τις επτά που έκαναν την κίνηση αυτή πήρε πίσω την απόφασή της και ζήτησε να επιστρέψει στο Ιράν.

Όπως είπε, μάλιστα, ο Μπερκ, η Ιρανή που άλλαξε γνώμη αποκάλυψε στις ιρανικές αρχές τον χώρο που κρυβόντουσαν οι συναθλήτριές της με αποτέλεσμα αυτές να μετακινηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τελευταίες Ιρανές που είχαν ζητήσει άσυλο – μετά τις πέντε πρώτες – ήταν μια ποδοσφαιρίστρια και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου με τον Μπερκ να δημοσιεύει φωτογραφίες τους.

Two people, one player and one member of the support team asked to stay in Australia & I signed the paperwork for them to be issued with humanitarian visas which were processed overnight. — Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026

Ο Μπερκ είπε ότι η συγκεκριμένη ποδοσφαιρίστρια «μίλησε με μερικές από τις συμπαίκτριές της που είχαν φύγει και άλλαξε γνώμη. Στην Αυστραλία οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν γνώμη. Σεβόμαστε το πλαίσιο στο οποίο πήρε αυτή την απόφαση».

Εξήγησε, επίσης, ότι η γυναίκα που ζήτησε άσυλο επικοινώνησε με αξιωματούχους της ιρανικής πρεσβείας, οι οποίοι την παρέλαβαν από το ξενοδοχείο όπου διέμενε μαζί με τα άλλα μέλη της αποστολής που είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Αυστραλία. «Ως αποτέλεσμα αυτού, η ιρανική πρεσβεία γνώριζε πλέον την τοποθεσία όπου βρίσκονταν όλοι. Έδωσα αμέσως εντολή να μετακινηθούν οι γυναίκες, και αυτό έχει ήδη γίνει» είπε ο Μπέρκ. Πρόσθεσε, δε, ότι οι αξιωματούχοι μίλησαν με τη γυναίκα που άλλαξε γνώμη για να «βεβαιωθούν ότι ήταν δική της απόφαση» και ότι «της έκαναν όλες τις ερωτήσεις που θα θέλατε να της κάνουν».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του εκπροσώπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία έγραψε ότι το Ιράν θα υποδεχτεί την ομάδα με «ανοιχτές αγκάλες».

They slaughtered more than 165 innocent Iranian schoolgirls in a double-tap Tomahawk attack in the city of Minab, and now they want to take our athletes hostage in the name of “saving” them?



The audacity and hypocrisy are staggering.



To Iran’s Women’s football team: don’t… pic.twitter.com/MhO3VRf2cY — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026

Στην ίδια ανάρτηση είχε κατηγορήσει την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «κρατά όμηρους τους αθλητές μας» και είχε διαβεβαιώσει τις ποδοσφαιρίστριες «μην ανησυχείτε, το Ιράν σας περιμένει»

Η… απόδραση των πέντε

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την απόδραση των πέντε ποδοσφαιριστριών από το ξενοδοχείο της αποστολής θυμίζουν κινηματογραφική ταινία.

Οι Ιρανές αθλήτριες έφυγαν κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των φρουρών, αλλά και των μελών της αποστολής τους, έστελναν μηνύματα «SOS» με τους φακούς των κινητών τους, ήταν σχεδόν σαν φυλακισμένες και τις περιέφεραν από ξενοδοχείο σε γήπεδο.

Η δικηγόρος των πέντε Τίνα Κορντροσταμί, είπε σε αυστραλιανό σταθμό ότι οι ποδοσφαιριστριες επιχείρησαν να φύγουν από το πάρκινγκ, αφού πρώτα κατέβηκαν από τις σκάλες για την έξοδο κινδύνου. Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν ότι οι πέντε γυναίκες λείπουν, επικράτησε αναστάτωση.

Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel



The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Οι εξοργισμένοι φρουροί τις ακολούθησαν και μάλιστα κατέβηκαν με τα πόδια τις σκάλες γιατί δεν είχαν τον χρόνο να περιμένουν το ασανσέρ. Για καλή τύχη των πέντε γυναικών, η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη.

Στο λόμπι του ξενοδοχείου άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι είχε συμβεί, με τους φρουρούς να είναι σαφώς απογοητευμένοι γιατί είχαν μια δουλειά -να κρατούν τις παίκτριες περιορισμένες- αλλά ξεκάθαρα απέτυχαν.