Ιρανός ποδοσφαιριστής «επιχείρησε να βλάψει τον εαυτό του» μετά από χαμένο πέναλτι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Η Παϊκάν κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη Β’ κατηγορία του Ιράν, αλλά και την άνοδο στα ποδοσφαιρικά “σαλόνια” της χώρας, χάρη στην γκέλα της Σάνατ Ναφτ. Η τελευταία έφερε 0-0 εκτός έδρας με την Άριο Εσλαμσάχρ, χάνοντας μάλιστα πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Την εκτέλεση του πέναλτι την ανέλαβε ο αρχηγός της ομάδας, Ταλέμπ Ρικάνι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Τα ΜΜΕ της χώρας, μάλιστα, μεταφέρουν μια δυσάρεστη εξέλιξη, αφού ο 35χρονος μεσοεπιθετικός φέρεται να επιχείρησε να βλάψει τον εαυτό του στα αποδυτήρια!

Taleb Reykani has been hospitalized after self-harming himself in the locker room after full time. https://t.co/OlFbhkFs82