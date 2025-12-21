Ισκιέρδο για Ομπράντοβιτς: «Υπέφερε, οι παίκτες της Παρτιζάν δεν τον άκουγαν»

Ο Χοσέπ Μαρία Ισκιέρδο μίλησε για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν λέγοντας πως το σκεφτόταν αρκετό καιρό και περίμενε την κατάλληλη στιγμή, ούτως ώστε ο διάδοχός του να έχει λίγο χρόνο να δουλέψει με την ομάδα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε πρόσφατα από τον πάγκο της Παρτιζάν και αυτό προκάλεσε σάλο στη Σερβία με τους φιλάθλους να μη θέλουν να αποχωρήσει ο Ζοτς από το «τιμόνι». Ο Σέρβος, όμως σύμφωνα με τον βοηθό προπονητή του, υπέφερε, μιας και οι παίκτες δεν τον άκουγαν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισκιέρδο για την αποχώρηση του Ζοτς

«Ήταν αδιέξοδο. Ήταν ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε να υποφέρουμε, επειδή δεν υπήρχε άλλο τέλος. Μάλιστα, ένα μήνα πριν από την παραίτηση, πριν αποσυρθεί, μου είχε ήδη πει ότι αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, θα φεύγαμε. Ήθελε ο νέος προπονητής να έχει χρόνο κατά τη διάρκεια του παραθύρου της FIBA, και τότε παραιτήθηκε ο Ζέλικο, ώστε ο νέος προπονητής να μπορέσει να προετοιμάσει την ομάδα. Είπε ότι θα έπρεπε να σταματήσουμε αν η κατάσταση δεν βελτιωνόταν.

«Οι νέες γενιές έχουν αξίες, ηθικές και δεοντολογικές αρχές, καθώς και μια στάση απέναντι στην εργασία και την προσπάθεια που είναι πολύ διαφορετική από ό,τι υπήρχε πριν από λίγα χρόνια. Η κατάσταση έγινε τέτοια που δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί, απλά δεν υπήρχε διέξοδος. Οι επιλογές ήταν είτε να έρθουν βιαστικά, δεν ξέρω πόσοι παίκτες, κάτι που ο Ζέλικο δεν ήθελε επειδή δεν ήθελε να ξοδέψει τα χρήματα του συλλόγου, είτε να φύγουμε».

Παράλληλα, δήλωσε πως ορισμένοι παίκτες δε γνώριζαν τι σημαίνει η Παρτιζάν: «Πιθανώς, περισσότερο από το αν ήταν Αμερικανοί ή όχι, το γεγονός ότι επρόκειτο για παίκτες που δεν ήξεραν τι ήταν η Παρτιζάν, τι ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τι ήταν η Ευρωλίγκα, η Ευρώπη, η Σερβία ή το Βελιγράδι. Ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήξεραν πού βρίσκονταν. Δεν επρόκειτο για έναν ή δύο παίκτες. Υπήρχε μια ομάδα παικτών που δεν συμφωνούσαν ή δεν τους άρεσε ο τρόπος που ο Ζέλικο ηγήθηκε της ομάδας, και το έδειξαν ξεκάθαρα».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς ζήτησε από το επιτελείου του να παραμείνει στη σερβική ομάδα: «Αμέσως μετά την ήττα, με τον τρόπο που χάσαμε από τον Παναθηναϊκό, που ήταν η μέρα που περάσαμε στην κορυφή, μας είπε στο προπονητικό επιτελείο ότι θα σταματούσε εκεί και αυτό ήταν το τέλος. Μας είπε ότι έχουμε συμβόλαια και ότι πρέπει να συνεχίσουμε, μας ζήτησε να μείνουμε και του απάντησα ότι αν φύγει, θα κερδίσουν. Του είπα να διώξει όποιον χρειάζεται και να προχωρήσει, γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μου είπε ότι δεν θα το έκανε. Και όσο περνάει ο καιρός, κάθε μέρα είμαι όλο και πιο σίγουρος και πεπεισμένος ότι ήταν η μόνη λύση».

Επίσης, δήλωσε πως ο Ομπράντοβιτς έχει επηρεαστεί ψυχολογικά, μετά την αποχώρησή του: «Αυτή η ομάδα, η Παρτιζάν, αυτή είναι η ζωή του. Ήταν σπίτι με τους φίλους του στο Βελιγράδι, επέστρεψε μετά από 30 χρόνια στο εξωτερικό. Είναι η ομάδα όπου διαμορφώθηκε ως άνθρωπος και ως παίκτης, εκτός από την ομάδα από την πόλη όπου γεννήθηκε. Η Παρτιζάν αντιπροσώπευε τα πάντα γι’ αυτόν.

Τα έκανε όλα αυτά με πολύ πόνο, με μεγάλο άγχος. Η κατάσταση έγινε τέτοια που άρχισε να χάνει την υγεία του. Κάθε μέρα έβλεπα ότι η υγεία του χειροτέρευε. Μου έλεγε ότι υπέφερε πολύ. Είπε ότι ούτε η οικογένειά του ούτε οι άνθρωποι γύρω του αξίζουν να υποφέρουν τόσο πολύ. Γι’ αυτό αποφάσισε να σταματήσει και να αφήσει κάποιον άλλο, με πιο φρέσκο αίμα, να το σπρώξει παραπέρα».

Τέλος, δήλωσε πως αυτή τη στιγμή ο Ομπράντοβιτς δε σκέφτεται το προπονητικό του μέλλον: «Δεν το σκέφτηκε αυτό εκείνη τη στιγμή. Τώρα σκέφτεται μόνο πώς να ξεκουραστεί και να είναι με την οικογένειά του. Του λέω ότι δεν του αξίζει αυτό το τέλος και ότι πρέπει να κερδίσει την δέκατη Ευρωλίγκα, το Κύπελλο Πρωταθλητριών, όπως θέλετε να το πείτε, και μόνο τότε, αν θέλει, ας τα αφήσει όλα πίσω του. Δεν νομίζω ότι του αξίζει να τελειώσει έτσι. Αυτό του είπα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτή την κατάσταση.

Στην πραγματικότητα, είπαμε ότι σίγουρα θα χρησιμοποιούσαμε αυτή τη χρονιά για να ξεκουραστούμε και δεν σκεφτήκαμε τίποτα, πρέπει να δουλέψω, προφανώς, αλλά αν νομίζει ότι δεν χρειάζεται περισσότερα, κέρδισε τα πάντα τόσες πολλές φορές που δεν έχει τίποτα να αποδείξει».