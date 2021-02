Ισοπεδωτικός Μεντβέντεφ, δεν έδειξε «έλεος» στον Ρούμπλεφ

Την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Australian Open πανηγύρισε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, που «διέλυσε» τον συμπατριώτη του, Αντρέι Ρούμπλεφ, με 3-0 σετ.

Στο court οι φιλίες πάνε στην… άκρη. Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ πέρασε στα ημιτελικά του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα του, «ποδοπατώντας» τον συμπατριώτη του, Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-5, 6-3, 6-2.

Spot booked✅@DaniilMedwed puts together a dominant performance to move through to the #AO2021 semifinals 💪@Kia_Worldwide | #Kia | #MovementThatInspires | #KiaTennis pic.twitter.com/cUbtUYOHKI