Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ζοέλ Ρόκα: Στην Ολλανδία ο Καταλανός εξτρέμ

Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά “έκλεισε” τον Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ζοέλ Ρόκα. Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών, μιας και έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο 5 χρόνων (4+1) που του πρόσφεραν οι ερυθρόλευκοι.

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωση του Ρόκα, ο οποίος αποτελούσε βασικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στις θέσεις των εξτρέμ.

Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη με τις υπόλοιπες ομάδες της La Liga (σ.σ. Οσασούνα, Θέλτα και Ράγιο Βαγιεκάνο) που ήθελαν τον Ρόκα, με τη Ζιρόνα να βάζει στα ταμεία της ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5.000.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν μπόνους ύψους 1.500.000 ευρώ, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 15%.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σήμερα (17/7/2026) στην Ολλανδία και λογικά θα παρακολουθήσει από κοντά για πρώτη φορά τη νέα του ομάδα, στην αναμέτρηση με τη Φορτούνα Σιτάρντ.