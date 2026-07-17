Η FIFA ερευνά το περιστατικό με το πανό των Αργεντινών ποδοσφαιριστών για τα νησιά Φώκλαντ

Με επίσημη ανακοίνωση της, η FIFA ενημέρωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το πανό των Αργεντινών ποδοσφαιριστών που έγραφε «Τα Νησιά Φώκλαντ είναι Αργεντινή» και σηκώθηκε μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Αγγλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί διεξοδική έρευνα, ενώ ο πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε ότι κατανοεί τις ενέργειες των παικτών του.

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Τα Νησιά Φώκλαντ, ένα βρετανικό αρχιπέλαγος που βρίσκεται 600 χλμ. από τις ακτές της Αργεντινής, παραμένουν ένα ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Μπουένος Άιρες, που συνεχίζουν να αμφισβητούν την κυριαρχία τους.

Το 1982, ξέσπασε πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών μετά την εισβολή της Αργεντινής στο αρχιπέλαγος. Οι βρετανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τα Φώκλαντ μετά από 74 ημέρες μαχών που είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 649 Αργεντινών και 255 Βρετανών.

Την Τετάρτη, μετά τη νίκη τους με 2-1 επί της Αγγλίας στην Ατλάντα των ΗΠΑ, οι Αργεντινοί παίκτες άνοιξαν ένα πανό στο γήπεδο που έγραφε ότι «τα Νησιά Φώκλαντ είναι Αργεντινή», σε προφανή παραβίαση των κανονισμών της FIFA, που απαγορεύουν οποιεσδήποτε πολιτικές διαδηλώσεις εντός του σταδίου κατά την διάρκεια των τουρνουά.

| LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: LA SELECCIÓN LLEVÓ UNA BANDERA REIVINDICANDO LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS A PESAR DE LA PROHIBICIÓN DE LA FIFA. pic.twitter.com/GEjsUbkEb1 — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026

«Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία, η ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εξετάζει επί του παρόντος τα πρακτικά των αγώνων και αξιολογεί τις σχετικές περιστάσεις πριν αποφασίσει για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.