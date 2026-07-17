Ο Πινέδα αποχωρεί από την ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία της Ένωσης με τη Μοντερέι

Η ΑΕΚ και η Μοντερέι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Ορμπελίν Πινέδα, με τον Μεξικανό μέσο να αποχωρεί από την Ένωση μετά από 4 χρόνια, έχοντας βάλει την υπογραφή του σε δύο πρωταθλήματα.

Οι μεταμεσονύκτιες διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με την Μοντερέι για τον Ορμπελίν Πινέδα οδήγησαν σε deal, με τον Μεξικανό μέσο να επιστρέφει στην πατρίδα του και την Ένωση να γεμίζει τα ταμεία της με 8 εκατομμύρια ευρώ.

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Η ΑΕΚ δέχθηκε τον διακανονισμό και θα λάβει το 50% του ποσού άμεσα, ενώ η ολική πληρωμή θα γίνει τον επόμενο χρόνο.

Ο 30χρονος άσος ήρθε στην Ένωση τη σεζόν 2022-23 ως δανεικός από τη Θέλτα, ενώ το 2023 η ΑΕΚ αγόρασε τα δικαιώματά του αντί 6,5 εκατ. ευρώ από την ισπανική ομάδα.

Με την φανέλα της Ένωσης ο Πινέδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, αποτελώντας έναν – αν όχι τον κορυφαίο – από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.

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Ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής επιθυμούσε την επιστροφή στην πατρίδα του για οικογενειακούς λόγους και πλέον η ΑΕΚ καλείται να βγει στην αγορά για να καλύψει το μεγάλο κενό που αφήνει στη μεσαία γραμμή της.