Αθλητικά

Ο Πινέδα αποχωρεί από την ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία της Ένωσης με τη Μοντερέι

Ο Μεξικανός μέσος επιστρέφει στην πατρίδα του για να δουλέψει και πάλι με τον Ματίας Αλμέιδα
EUROKINISSI
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ και η Μοντερέι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Ορμπελίν Πινέδα, με τον Μεξικανό μέσο να αποχωρεί από την Ένωση μετά από 4 χρόνια, έχοντας βάλει την υπογραφή του σε δύο πρωταθλήματα.

Οι μεταμεσονύκτιες διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με την Μοντερέι για τον Ορμπελίν Πινέδα οδήγησαν σε deal, με τον Μεξικανό μέσο να επιστρέφει στην πατρίδα του και την Ένωση να γεμίζει τα ταμεία της με 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΑΕΚ δέχθηκε τον διακανονισμό και θα λάβει το 50% του ποσού άμεσα, ενώ η ολική πληρωμή θα γίνει τον επόμενο χρόνο.

Ο 30χρονος άσος ήρθε στην Ένωση τη σεζόν 2022-23 ως δανεικός από τη Θέλτα, ενώ το 2023 η ΑΕΚ αγόρασε τα δικαιώματά του αντί 6,5 εκατ. ευρώ από την ισπανική ομάδα.

Με την φανέλα της Ένωσης ο Πινέδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, αποτελώντας έναν – αν όχι τον κορυφαίο – από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.

Ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής επιθυμούσε την επιστροφή στην πατρίδα του για οικογενειακούς λόγους και πλέον η ΑΕΚ καλείται να βγει στην αγορά για να καλύψει το μεγάλο κενό που αφήνει στη μεσαία γραμμή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
345
133
81
69
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo