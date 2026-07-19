Ισπανία – Αργεντινή στο «Game of throne» του Μουντιάλ: Μέσι vs Γιαμάλ για το «στέμμα» του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Έφτασε η ώρα για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό «ραντεβού». Αυτό που θα αναδείξει την καλύτερη εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2026. Ισπανία ή Αργεντινή. Ο… νέος, Λαμίν Γιαμάλ, ή ο θρύλος, Λιονέλ Μέσι; Η απάντηση θα δοθεί απόψε το βράδυ (22:00, Newsit.gr, ΕΡΤ ΣΠΟΡΤ 2) στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Η Ισπανία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου (έχει κατακτήσει το Μουντιάλ μια φορά, το 2010). Μετά την κατάκτηση του Euro 2024, η «Ρόχα» δεν είναι απλώς μια καλή ομάδα που έχει για μεγάλο της «αστέρι» τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά ένα σύνολο που έχει μάθει να επιβάλλει το παιχνίδι του απέναντι σε κάθε αντίπαλο, να διαχειρίζεται την πίεση που δέχεται και να φτάνει στη νίκη.

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Η Αργεντινή έχει κατακτήσει το παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές (1978, 1986, 2022). Υπερασπίζεται τον τίτλο που κατέκτησε στο Κατάρ και θέλει να γίνει η 3η στην ιστορία ομάδα που σηκώνει το Μουντιάλ δύο συνεχόμενες φορές μετά την Ιταλία (1934, 1938) και τη Βραζιλία (1958, 1962).

Η «αλμπισελέστε» δείχνει ένα σύνολο που έχει εξελιχθεί, έχει ωριμάσει και έχει ενισχυθεί με νέα ταλέντα, υπό τις οδηγίες του Σκαλόνι, σε ένα τουρνουά που ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι έχει βάλει ήδη την «υπογραφή» του και που θα προσπαθήσει να «σβήσει» μια για πάντα κάθε συζήτηση, σχετικά με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Θα μπορέσει όμως ο Λιονέλ Μέσι να οδηγήσει την Αργεντινή για μια ακόμα φορά στην κορυφή, στην πιθανότατα τελευταία μεγάλη παράσταση της ασύλληπτης καριέρας τους; Θα καταφέρει το σύνολο του Λουίς Ντε Λα Φουέντε -που θυμίζει καλοκουρδισμένη μηχανή- να τον μπλοκάρει και να βάλει το στέμμα του ποδοσφαίρου στο κεφάλι του 19χρονου Λαμίν Γιαμάλ, που θεωρείται ο διάδοχος του «Pulga»;

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Στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, θα έρθουν αντιμέτωπες δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες. Η Ισπανία που εντυπωσίασε με την οργάνωση, την κατοχή της μπάλας και την αγωνιστική της ωριμότητα, απέναντι στην Αργεντινή, που έχει μάθει να επιβιώνει στα δύσκολα, με τον Λιονέλ Μέσι να αποτελεί το μεγάλο ηγέτη της.

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Θυμίζουμε ότι η Ισπανία είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται στον τελικό Μουντιάλ, έχοντας το απόλυτο. Η Αργεντινή φτάνει για έκτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ηττηθεί το 1990 και το 2014.

Οι δυο ομάδες βρέθηκαν μία και μοναδική φορά αντιμέτωπες στο παρελθόν σε Παγκόσμιο Κύπελλοι. Ήταν στη φάση των ομίλων το 1966 στην Αγγλία με την Αργεντινή να παίρνει τη νίκη με σκορ 2-1. Στα υπόλοιπα 13 φιλικά παιχνίδια που έχουν παίξει, η Ισπανία έχει έξι νίκες, η «αλμπισελέστε» πέντε και δύο τελείωσαν ισόπαλα.

Η πορεία των δυο φιναλίστ προς τον τελικό

Η Ισπανία ξεκίνησε τη φάση των ομίλων, με ένα μικρό «σοκ», αφού έμεινε στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι. Στη συνέχεια, όμως, «καθάρισε» τη Σαουδική Αραβία με 4-0 ενώ επικράτησε 1-0 και της Ουρουγουάης, παίρνοντας την πρωτιά στο γκρουπ της.

Στη φάση των νοκ-άουτ, η Αυστρία αποδείχθηκε εύκολο «εμπόδιο» (1-0), ενώ ακολούθησαν δυο αγχωτικές προκρίσεις, με «λυτρωτή» τον Μικέλ Μερίνο. Η Πορτογαλία «λύγισε» 1-0 στο 90+1’ ενώ ητο Βέλγιο δέχθηκε το γκολ της ήττας του (2-1) στο 88’ από τον 30χρονο μέσο της Άρσεναλ.

Η Ισπανία πέρασε στον τελικό μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο 2-0 επί της Γαλλίας, στα ημιτελικά. Κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος, κόντρα σε μια ομάδα που μέχρι εκείνο το σημείο φάνταζε να είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ και μάλιστα είχε ευκαιρίες για να επικρατήσει και με μεγαλύτερο σκορ.

Απ’ την άλλη, η Αργεντινή δεν συνάντησε μεγάλο πρόβλημα στη φάση των ομίλων και με κορυφαίο τον Λιονέλ Μέσι έκανε το 3/3 κόντρα σε Αλγερία (3-0), Αυστρία (2-0) και Ιορδανία (3-1).

Η πρώτη δυσκολία για την ομάδα του Σκαλόνι ήρθε στα νοκ-άουτ, με το Πράσινο Ακρωτήρι να στέλνει το ματς στην παράταση (1-1) και την Αργεντινή να επικρατεί τελικά με 3-2, αφού είχε προηγηθεί στον έξτρα χρόνο και στη συνέχεια ισοφαριστεί και πάλι.

Η Αίγυπτος αποδείχθηκε και αυτή «σκληρό καρύδι». Προηγήθηκε 2-0 αλλά από το 79’ και μετά δέχθηκε τρία γκολ και τελικά αποκλείστηκε χάνοντας 3-2. Πιο δύσκολα από το αναμενόμενο ήρθε η πρόκριση της Αργεντινής και στη φάση των «8», με την Ελβετία να στέλνει το ματς στην παράταση (1-1) και τελικά να χάνει με 3-1.

Η Αργεντινή νίκησε με 2-1 την Αγγλία με ανατροπή, στον δικό της ημιτελικό. Για περίπου μια ώρα, η «αλμπισελέστε» δεν έπαιξε καλά κόντρα στα «τρία λιοντάρια», αλλά αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55’, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντίπαλης ομάδας, «ξύπνησε» και -με τον Μέσι να μοιράζει δυο ασίστ- έφτασε στην ανατροπή του σκορ και τον τελικό.

Οι πιθανές ενδεκάδες του τελικού

Ισπανία (4-2-3-1): Σιμόν – Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια – Ρόδρι, Φαμπιάν – Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα – Ογιαρθάμπαλ.

Αργεντινή (4-4-2): Ε. Μαρτίνες – Μολίνα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο – Σιμεόνε, Παρέδες, Φερνάντες, ΜακΆλιστερ – Μέσι, Άλβαρες.

Η FIFA όρισε μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης ως διαιτητή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος για τον Σλοβένο ρέφερι, Σλάβκο Βίντσιτς. Ο elite UEFA Champions League ρέφερι θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ.

Half time show αλά Super Bowl

Μπορεί οι ποδοσφαιρόφιλοι να περιμένουν το μεγάλο αγώνα, αλλά η FIFA έχει φροντίσει να καλύψει και το «κενό’ της ανάπαυλας, για να μας κρατήσει καθηλωμένους με ένα υπερθέαμα στο ημίχρονο του τελικού.

Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS θα πρωταγωνιστήσουν στο κορυφαίο σόου του ημιχρόνου που θα περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις. Σε αυτή την εντυπωσιακή γιορτή, με την οποία το ποδόσφαιρο και η μουσική ενώνονται, θα συμμετέχει, επίσης, ο Burna Boy που μαζί με τη Σακίρα κυριαρχούν στα παγκόσμια τσαρτ με την απόλυτη επιτυχία «Dai Dai». Τ

Tο «παρών» θα δώσουν, ακόμη, ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαέστρος από τη Βενεζουέλα, Μουσικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, Γκουστάβο Ντουνταμέλ, καθώς και η χορωδία PS22 Chorus μαζί με τους Coldplay.