Πέθανε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν, θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

O Kέβιν Κίγκαν, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών.

Μία μέρα μετά το τέλος του Μουντιάλ, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του θρυλικού Κέβιν Κίγκαν. Ο Άγγλος πρώην επιθετικός και προπονητής είχε διαγνωστεί από τον περασμένο Ιανουάριο με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και σήμερα 20 Ιουλίου του 2026 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

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Ο Κίγκαν ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής κι αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους της γενιάς του.

Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1951, αγωνίστηκε σε 750 παιχνίδια σε συλλόγους, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Αγγλίας με την Λίβερπουλ και κερδίζοντας τη Χρυσή Μπάλα δύο φορές το 1978 και το 1979, ενώ έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Αμβούργου.

Αγωνίστηκε ακόμα στις Σκάνθορπ, Σαουθάμπτον, Νιούκαστλ και Μπλάκταουν Σίτι, ενώ στη συνέχεια είχε μία αξιόλογοη πορεία ως προπονητής, δουλεύοντας κατά σειρά στην Νιούκαστλ (1992-97, 2008), τη Φούλαμ (1997-99), την εθνική Αγγλίας (1999-2000) και την Μάντσεστερ Σίτι (2001-2005).

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Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με το εθνόσημο στο στήθος σε 63 παιχνίδια, σημειώνοντας 21 γκολ, ενώ στον πάγκο των “τριών λιονταριών” έκατσε από τον Φεβρουάριο του 1999 μέχρι τον Οκτώβριο του 2000, όπου παραιτήθηκε μετά από ήττα με 1-0 από την Γερμανία στο “Γουέμπλεϊ” για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2002.

“Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο Kevin πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα”, αναφέρει η οικογένεια του Κέβιν Κίγκαν στην ανακοίνωση που εξέδωσε.