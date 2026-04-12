Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ισπανία – Ελλάδα 11-11 και 13-15 στα πέναλτι: Φινάλε με νίκη για την Εθνική πόλο ανδρών στα προκριματικά του World Cup

Πρωτιά για την Ισπανία, περιμένει το Ιταλία - Ουγγαρία η Ελλάδα για να μάθει τη θέση της στην κατάταξη
Οι παίκτες της Εθνικής πόλο ανδρών πανηγυρίζουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση / EUROKINISSI

Η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας νίκησε με 15-13 την Ισπανία στο World Cup, μετά από μεγάλη “μάχη” που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 11-11 στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Παρότι “πάλεψε” μέχρι τέλους και κατάφερε να φθάσει στη νίκη στα πέναλτι, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας έχασε την ευκαιρία να ρίξει την Ισπανία από την κορυφή του ομίλου στα προκριματικά του World Cup.

Η “γαλανόλευκη” επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι και έκλεισε με δεύτερη σερί νίκη τον όμιλο, αλλά πλέον θα περιμένει το Ουγγαρία – Ιταλία για να μάθει τη θέση της στην τελική κατάταξη, ενόψει του Super Final της διοργάνωσης, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3

Η διαδικασία των πέναλτι

11-11: Τζωρτζάτος απόκρουση

11-12: Γκολ ο Κάκαρης

11-12: Τζωρτζάτος απόκρουση

11-13: Γκολ ο Πούρος

12-13: Γκολ ο Βαλς

12-14: Γκολ ο Παπαναστασίου

13-14: Γκολ ο Βαλέρα

13-15: Γκολ ο Καλογερόπουλος

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

  1. Ισπανία 7
  2. Ελλάδα 5
  3. Ιταλία 3
  4. Ουγγαρία 0
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
86
60
51
41
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo