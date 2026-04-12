Ισπανία – Ελλάδα 11-11 και 13-15 στα πέναλτι: Φινάλε με νίκη για την Εθνική πόλο ανδρών στα προκριματικά του World Cup

Η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας νίκησε με 15-13 την Ισπανία στο World Cup, μετά από μεγάλη “μάχη” που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 11-11 στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
Παρότι “πάλεψε” μέχρι τέλους και κατάφερε να φθάσει στη νίκη στα πέναλτι, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας έχασε την ευκαιρία να ρίξει την Ισπανία από την κορυφή του ομίλου στα προκριματικά του World Cup.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η “γαλανόλευκη” επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι και έκλεισε με δεύτερη σερί νίκη τον όμιλο, αλλά πλέον θα περιμένει το Ουγγαρία – Ιταλία για να μάθει τη θέση της στην τελική κατάταξη, ενόψει του Super Final της διοργάνωσης, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3
Η διαδικασία των πέναλτι
11-11: Τζωρτζάτος απόκρουση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
11-12: Γκολ ο Κάκαρης
11-12: Τζωρτζάτος απόκρουση
11-13: Γκολ ο Πούρος
12-13: Γκολ ο Βαλς
12-14: Γκολ ο Παπαναστασίου
13-14: Γκολ ο Βαλέρα
13-15: Γκολ ο Καλογερόπουλος
Η βαθμολογία του 3ου ομίλου
- Ισπανία 7
- Ελλάδα 5
- Ιταλία 3
- Ουγγαρία 0