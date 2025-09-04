Iσπανία – Ελλάδα: Η αρνητική παράδοση με τους Ίβηρες και η τελευταία νίκη σε Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Ισπανία στο τελευταίο παιχνίδι των δυο ομάδων για τη φάση των ομίλων στο Eurobasket, με τις δυο ομάδες να έχουν συναντηθεί άλλες 15 φορές στο παρελθόν.

Από αυτά τα παιχνίδια, η Ισπανία μετράει περισσότερες νίκες από την Εθνική μπάσκετ, καθώς οι Ίβηρες έχουν ρεκόρ 11-4 σε αγώνες μόνο για το Eurobasket! Συνολικά, το σκορ είναι 31-14 υπέρ των «ρόχας» οι οποίοι είναι ο «κακός δαίμονας» της Ελλάδας στα μεγάλα τουρνουά.

Η πιο πρόσφατη συνάντηση των δυο χωρών το 2015 στην διοργάνωση του Eurobasket που έγινε στο Λιλ της Γαλλίας, η Ισπανία κέρδισε με 73-71 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι που ο 17χρονος τότε Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 21 πόντους και 17 ριμπάουντ! Μάλιστα σε εκείνο το παιχνίδι, ο νυν προπονητής της «γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης ήταν παίκτης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, σε ένα από τα τελευταία του παιχνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία νίκη της χώρας μας απέναντι στους Ισπανούς χρονολογείται το 2013, 12 δηλαδή χρόνια πίσω, όταν στην Λιουμπλιάνα η «γαλανόλευκη» κέρδισε με 79-75, ωστόσο η ήττα που ακολούθησε απέναντι στην Σλοβενία είχε αφήσει την Εθνική ομάδα εκτός νοκ – αουτ.

Οι 15 αναμετρήσεις Ελλάδα – Ισπανία σε Eurobasket

02/05/1961 EuroBasket (Βελιγράδι) 46-73

05/06/1965 EuroBasket (Τιφλίδα) 89-82

07/10/1967 EuroBasket (Ελσίνκι) 95-99

02/10/1973 EuroBasket (Βαρκελώνη) 74-86

09/06/1975 EuroBasket (Ριέκα) 63-89

30/05/1981 EuroBasket (Μπρατισλάβα) 72-111

30/05/1983 EuroBasket (Λιμόζ) 79-100

05/06/1987 EuroBasket (ΣΕΦ) 89-106

28/06/1993 EuroBasket (Καρλσρούη) 76-75

30/06/1995 EuroBasket (OAKA) 66-64

07/09/2007 EuroBasket (Μαδρίτη) 58-76

15/09/2007 EuroBasket (Μαδρίτη) 77-82

19/09/2009 EuroBasket (Κατοβίτσε) 64-82

12/09/2013 EuroBasket (Λιουμπλιάνα) 79-75

15/09/2015 EuroBasket (Λιλ) 71-73