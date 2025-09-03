Ισπανία – Ελλάδα: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη η Εθνική μπάσκετ

Με πλήρη σύνθεση και τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Γιαννούλη Λαρεντζάκη να επιστρέφουν, η Εθνική μπάσκετ θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (4/9, 21:30) απέναντι στην Ισπανία, για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025.

Όπως δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης, τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όσο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι ετοιμοπόλεμοι και υπολογίζονται κανονικά για την κρίσιμη αναμέτρηση, όπου η Eθνική μπάσκετ χρειάζεται τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρωτιά στον Γ’ όμιλο, προκειμένου να έχει ένα πιο εύκολο δρόμο στα νοκ – άουτ του τουρνουά.

Οι δύο παίκτες είχαν απουσιάσει από τον αγώνα με τη Βοσνία, όπου η Εθνική γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στη μέση.

Παρόλα αυτά, αμφότεροι είναι σε θέση να παίξουν στο κρίσιμο παιχνίδι και να ενισχύσουν την «γαλανόλευκη» στη προσπάθεια που θα κάνει για να πάρει την πρώτη θέση.