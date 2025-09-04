Ισπανία – Ελλάδα: «Τελικός» πρώτης θέσης για την Εθνική μπάσκετ

Στη Λεμεσό της Κύπρου κορυφώνεται το ενδιαφέρον του Γ’ ομίλου του Eurobasket, με την Εθνική μπάσκετ να κοντράρεται με την Ισπανία (21:30, ΕΡΤ1, Novasports Start, live από το Newsit.gr) στην 5η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Η Εθνική μπάσκετ η οποία προέρχεται από την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, αφού έχασε με 80-77 από την Βοσνία – Ερζεγοβίνη, θέλει να να κάνει το 4-1 στη φάση των ομίλων του Eurobasket, κερδίζοντας την Ισπανία σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον. Σε περίπτωση νίκης η «γαλανόλευκη» θα τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου της, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ήττας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να τερματίσει είτε 2η, είτε 4η, ανάλογα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Στα θετικά για το Βασίλη Σπανούλη είναι η επιστροφή των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, που έλειψαν κόντρα στη Βοσνία, με τον πρώτο να αποτελεί το βαρόμετρο της Εθνικής ομάδας.

Η Ισπανία, από την άλλη έχασε και από την Ιταλία (63-67), με το συγκρότημα του Σέρτζιο Σκαριόλο να βρίσκεται με τη πλάτη στον τοίχο, καθώς έχει ρεκόρ 2-2 στην διοργάνωση και με ήττα από την Ελλάδα, σε συνδυασμό με νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας, κινδυνεύει να μείνει εκτός «16» για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Eurobasket!

Κάπως έτσι η αναμέτρηση έχει τον χαρακτήρα του τελικού και για τις δυο ομάδες, με την Εθνική μπάσκετ να θέλει να δείξει πως απέναντι στην Βοσνία ήταν μια κακή παρένθεση, κερδίζοντας παράλληλα την Ισπανία, τον «κακό της δαίμονα» σε μεγάλα τουρνουά.

Υπενθυμίζεται πως η πιο πρόσφατη συνάντηση της «γαλανόλευκης» απέναντι στην Ισπανία ήταν το περσινό καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όταν η Ελλάδα έχασε 84-77 στη φάση των ομίλων.