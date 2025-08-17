Ισπανία: Η αντίπαλος της Ελλάδας έχει πέντε τραυματίες, μόλις 10 ημέρες πριν την έναρξη του Eurobasket 2025

Γεμάτο φαίνεται πως είναι το… απουσιολόγιο στην εθνική Ισπανίας, δέκα μέρες πριν από την έναρξη του Eurobasket 2025, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να “μετράει” πέντε απουσίες.

Πιο συγκεκριμένα, Σέρτζιο Σκαριόλο έχει δει τους Σάντι Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα και Αλμπέρτο Ντίαθ να είναι εκτός προπονήσεων εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ οι Αλμπέρτο Αμπάλδε και Μάριο Σεντ-Σουπερί αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το φιλικό της Ισπανίας με τη Γαλλία, το βράδυ του Σαββάτου (17.08.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ισπανική ομοσπονδία δεν έχει ανακοινώσει το ακριβές μέγεθος της ζημιάς των παικτών, όμως ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έκρυψε την ανησυχία του, αναφέροντας: “Η θλίψη μας προέρχεται από τους τραυματισμούς, οι οποίοι δεν φαίνονται εύκολοι. Έχουμε ήδη πολλές απουσίες και νέους παίκτες”.

Θυμίζουμε ότι η Ισπανία βρίσκεται στο ίδιο γκρουπ με την Εθνική Ελλάδας, στο Eurobasket 2025, που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό τη Κύπρου. Σε αυτό το γκρουπ βρίσκονται επίσης οι Ιταλία, Κύπρος, Γεωργία και Βοσνία.