UEFA και FIFA βρίσκονται ξεκάθαρα… απέναντι στην προσπάθεια των 12 ποδοσφαιρικών «γιγάντων» της Ευρώπης και της δημιουργίας της European Super League, δηλώνοντας έτοιμες να προχωρήσουν σε κυρώσεις, απειλώντας με αποκλεισμό από κάθε διοργάνωση όλους τους εμπλεκόμενους συλλόγους και τους ποδοσφαιριστές τους.

Υπό την προεδρία του Φλορεντίνο Πέρεθ, στρατηγικού οραματιστή και ισχυρού άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, η ευρωπαϊκή Super League προσπαθεί να κάνει ψύχραιμα και σταθερά βήματα, με μοναδικό στόχο… το κέρδος, την ώρα που τα δημοσιεύματα εμφανίζουν το συγκεκριμένο οικοδόμημα να παρουσιάζει τριγμούς.

Ομοσπονδίες, Λίγκες και οπαδοί εκφράζουν ξεκάθαρα την αντίθεση τους στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Μάλιστα, οι 55 Ομοσπονδίες – μέλη της UEFA έκαναν λόγο για συνωμότες που δεν ενδιαφέρονται για το παιχνίδι.

Πάντως, οι άνθρωποι της European Super League όχι μόνο δεν είναι έτοιμοι να κάνουν πίσω, αλλά πήραν και τα πρώτα ευχάριστα νέα. Δικαστήριο της Μαδρίτης που εκδικάζει νομικές εταιρικές διαφορές, έβγαλε απόφαση κατά την οποία η UEFA και η FIFΑ δεν μπορούν να προσφύγουν κατά τη διοργάνωσης αλλά και να τιμωρήσουν παίκτες και ομάδες που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν σε αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν.

Κάτι που σημαίνει ότι οι ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις θα συνεχίσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, όπως και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Φυσικά, μιλάμε για μια… πρώτη δικαίωση της European Super League, ωστόσο η απόφαση είναι προσωρινή και η υπόθεση θα επανεξεταστεί ξανά. Αυτό, πιθανότατα, είναι το πρώτο επεισόδιο…

