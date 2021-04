Η ίδρυση της European Super League έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις, ειδικά στην Αγγλία, όπου όλοι εμφανίζονται έτοιμοι να “πολεμήσουν” τη σύστασή της με κάθε τρόπο.

Την ίδια ώρα όμως και μεταξύ των 12 ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή την… αποσχιστική προσπάθεια, φαίνεται ότι υπάρχουν οι πρώτοι “τριγμοί”, με δημοσιεύματα να θέλουν δύο αγγλικές ομάδες να… αμφιταλαντεύονται, μετά από τις “φωνές” των οπαδών τους (φημολογούνται Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι).

Ρεπόρτερ του Sky Sports δε, τονίζει ότι κι άλλες ομάδες έχουν διαφωνίες, ως προς τον τρόπο που Πέρεθ και Ανιέλι “τρέχουν” τις εξελίξεις: «Ορισμένες ομάδες από αυτές που αποτελούν ιδρυτικά στελέχη της Λίγκας βιάζονται να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ και άλλες αρχίζουν και κάνουν δεύτερες σκέψεις, αναφέροντας ότι “δεν υπογράψαμε για κάτι τέτοιο”», έγραψε χαρακτηριστικά ο βρετανός δημοσιογράφος.

Strong differences of opinion emerging in private between breakaway clubs. Some of execs involved believe they’re being hung out to dry & are beginning to get cold feet. They’re nervous & disappointed about way it’s been handled. One says: “This is not what we signed up for”