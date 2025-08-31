Ισραήλ – Γαλλία 82-69: Οι Ισραηλινοί έκαναν την έκπληξη και έβαλαν φωτιά στον τέταρτο όμιλο του Eurobasket 2025

Άνω κάτω έγινε ο τέταρτος όμιλος του Eurobasket 2025, μετά την απίθανη νίκη του Ισραήλ επί της Γαλλίας με 82-69.

Το Ισραήλ έκανε τη μεγάλη έκπληξη, επικρατώντας της Γαλλίας με 82-69. Οι Ισραηλινοί ήταν εντυπωσιακοί στο τέταρτο δεκάλεπτο και σόκαραν τους Γάλλους, οι οποίοι γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο Eurobasket 2025 και είδαν ότι το έργο τους για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τέταρτο όμιλο δεν θα είναι εύκολο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Αβντίγια με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Μαντάρ να προσθέτει 17 πόντους και τον Σόρκιν 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκε ο Ρισασέ με 14 πόντους.

Να σημειωθεί ότι ο τέταρτος όμιλος διασταυρώνεται στους “16” με τον τρίτο όμιλο που βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-22, 36-36, 55-56, 82-69.

ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 4, Σέγκεβ, Αβντίγια 23 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα), Σόρκιν 12 (8 ριμπάουντ), Τιμόρ, Μαντάρ 17 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λέβι 2, Μπουργκ 5, Γκινάτ 11 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Ζούσμαν 3 (1).

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 2 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οκόμπο 13 (4/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χίφι 2, Λουβαβού-Καμπαρό 1 (5 ριμπάουντ), Γιαμπουσέλε 7 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κορντινιέ, Μάλεντον 5, Τζαϊτέ 9 (5 ριμπάουντ), Ρισασέ 14 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χορντ 12 (4 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 4 (4 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ισραήλ: 22/40 δίποντα, 7/19 τρίποντα, 17/25 βολές, 42 ριμπάουντ (33 αμυντικά, 9 επιθετικά), 13 ασίστ, 26 φάουλ, 17 λάθη, 10 κλεψίματα.

Τα ομαδικά στατιστικά της Γαλλίας: 18/39 δίποντα, 8/32 τρίποντα, 9/14 βολές, 33 ριμπάουντ (20 αμυντικά, 13 επιθετικά), 21 ασίστ, 24 φάουλ, 14 λάθη, 8 κλεψίματα, 9 μπλοκ.

Η βαθμολογία στον τέταρτο όμιλο

Ισραήλ 2-1

Γαλλία 2-1

Σλοβενία 1-2

Πολωνία 2-0

Βέλγιο 1-2

Ισλανδία 0-2