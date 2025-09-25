Αθλητικά

Ισραήλ: Η UEFA αποφασίζει άμεσα για την αποβολή των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής της UEFA τάσσεται υπέρ της αποβολής του Ισραήλ
Οπαδοί κρατούν ένα τεράστιο πανό με τη φράση «Δείξτε την κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ» κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου του Europa League μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα
Οπαδοί κρατούν ένα τεράστιο πανό με τη φράση «Δείξτε την κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ» κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου του Europa League μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα / AP Photo / Giannis Papanikos

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η οριστική απόφαση της UEFA για τον αποκλεισμό όλων των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους Times, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA αναμένεται να πάρουν την οριστική απόφαση για το μέλλον των ομάδων του Ισραήλ την προσεχή εβδομάδα.

FIFA και UEFA δέχονται πιέσεις από τον ΟΗΕ και όχι μόνο για τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής είναι υπέρ της αποβολής των Ισραηλινών από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ακίλε Πολονάρα: Επιτυχημένη η μεταμόσχευση μυελού των οστών – Η φωτογραφία με το σήμα της νίκης μέσα από το νοσοκομείο
Ευχάριστα νέα για τον Ιταλό μπασκετμπολίστα, ο οποίος έχει συγκινήσει όλους τους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο με τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Ακίλε Πολονάρα: Επιτυχημένη η μεταμόσχευση μυελού των οστών – Η φωτογραφία με το σήμα της νίκης μέσα από το νοσοκομείο
Newsit logo
Newsit logo