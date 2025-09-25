Ισραήλ: Η UEFA αποφασίζει άμεσα για την αποβολή των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η οριστική απόφαση της UEFA για τον αποκλεισμό όλων των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους Times, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA αναμένεται να πάρουν την οριστική απόφαση για το μέλλον των ομάδων του Ισραήλ την προσεχή εβδομάδα.

FIFA και UEFA δέχονται πιέσεις από τον ΟΗΕ και όχι μόνο για τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Exclusive: UEFA set to take decision next week on suspending Israel – with large majority of executive committee and federations understood to be in favour of a ban. https://t.co/Qm7JPPHzfX — Martyn Ziegler (@martynziegler) September 25, 2025

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής είναι υπέρ της αποβολής των Ισραηλινών από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.