Ο πύραυλος που έπεσε σε προάστιο του Ισραήλ προκάλεσε τον πανικό στους παίκτες και σε όλους όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Ξεφεύγει από κάθε όριο η κατάσταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη, καθώς έχει ανοίξει ένας νέος «κύκλος αίματος» με βομβαρδισμούς και πυρά ανάμεσα στις δυο πλευρές, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

Το τραγικό αυτό σκηνικό που έχει στηθεί, έχει επηρεάσει τα πάντα. Ένα βίντεο από κεντρικό σημείο του Τελ Αβίβ, δείχνει το σοκ που προκάλεσε σε παίκτες αγώνα μπάσκετ η πτώση ενός πυραύλου, σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο.

Την ώρα που παιζόταν το παιχνίδι, οι εφιαλτικοί αυτοί ήχοι… μπήκαν μέσα στο κλειστό. Με την παραίνεση των ανθρώπων των δυο ομάδων, οι πάντες σταμάτησαν και έπεσαν στο παρκέ, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν πιθανό τραυματισμό και να προστατεύσουν.

A basketball game in the center of Israel, tonight



Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD