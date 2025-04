Ιταλία: Ακυρώθηκε γκολ στο Τζένοα – Ουντινέζε γιατί ήταν εκτεθειμένο αυτί ποδοσφαιριστή

Στην αναμέτρηση της Τζένοα με την Ουντινέζε για την 31η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, ένα γκολ των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ακυρώθηκε ως οφσάιντ, γιατί ήταν εκτεθειμένο ένα αυτί.

Συγκεκριμένα με το σκορ στο 1-0 για τους γηπεδούχους, ο Μοντεστό στο 90+4΄έφερε το παιχνίδι στα ίσια, ωστόσο ο Λούκα ο οποίος έδωσε την ασίστ στον συμπαίκτη του ήταν οφσάιντ. Βέβαια εκτεθειμένο δεν ήταν κάποιο χέρι, ή πόδι του παίκτη, αλλά το αυτί του! Όπως είναι λογικό η συγκεκριμένη φάση η οποία εξετάστηκε στο VAR έχει ξεσηκώσει τρομερές αντιδράσεις στην Ιταλία και όχι μόνο.

Άλλωστε δεν είχε ξανά ακυρωθεί γκολ για παρόμοια περίπτωση μέχρι στιγμής, με τις αρμόδιες αρχές να φέρνουν στην δημοσιότητα τα replay που είδαν οι διαιτητές, προκειμένου να μην μετρήσουν το γκολ, το οποίο αναμένεται να μείνει αξέχαστο για τον τρόπο που ακυρώθηκε!

This is something I had never seen before so far.



Udinese goal called OFFSIDE BY EAR for Var.



And it was the levelling goal at 94’!



Check in second pic the offside moment in real life… pic.twitter.com/lUvUNPdj1o