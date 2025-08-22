Ιταλία – Ελλάδα live το φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στον τελικό του τουρνουά “Ακρόπολις”, σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία έχει όμως εκτός για λόγους ξεκούρασης τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου.
21:16 | 22.08.2025
48-51 με τρίποντο του "καυτού" Ντόρσεϊ για την Ελλάδα! Πρώτο προβάδισμα για την Εθνική μετά το πρώτο σουτ του αγώνα!
21:15 | 22.08.2025
48-48 με τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό ισοφάρισε η Εθνική!
21:13 | 22.08.2025
48-46 με νέο καλάθι και φάουλ του Κατσίβελη
21:12 | 22.08.2025
48-43 με 1/2 βολές για την Ιταλία
21:11 | 22.08.2025
47-43 "απαντάει" αμέσως η Ιταλία
21:10 | 22.08.2025
44-43 με τρίποντο του Ντόρσεϊ φθάνει στον πόντο η Εθνική
21:10 | 22.08.2025
44-40 με καλάθι και φάουλ του Κατσίβελη για την Ελλάδα
21:08 | 22.08.2025
44-37 "ξεκολλάει" η Ιταλία
21:07 | 22.08.2025
Νέα φοβερή άμυνα του Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά έχασε την μπάλα στον αιφνιδιασμό
21:06 | 22.08.2025
21:06 | 22.08.2025
Τάιμ άουτ η Ιταλία
21:06 | 22.08.2025
42-37 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό μείωσε κι άλλο η Ελλάδα
21:04 | 22.08.2025
42-35 με τον Ντόρσεϊ και πάλι η Ελλάδα
21:02 | 22.08.2025
42-33 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο
21:02 | 22.08.2025
42-32 με τον Ντόρσεϊ μειώνει η Ελλάδα
20:59 | 22.08.2025
42-30 με τον Φοντέκιο η Ιταλία
20:54 | 22.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:45 | 22.08.2025
Η Εθνική Ελλάδας ήταν αρκετά άστοχη κόντρα στην Ιταλία και βρέθηκε στο -10 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
20:44 | 22.08.2025
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ: Ιταλία - Ελλάδα 40-30
20:44 | 22.08.2025
40-30 με τρίποντο του Φοντέκιο!
20:42 | 22.08.2025
Τελευταία επίθεση στο ημίχρονο για την Ιταλία
20:41 | 22.08.2025
0/2 βολές τώρα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
20:40 | 22.08.2025
37-30 με τον Μέλι στον αιφνιδιασμό η Ιταλία
20:39 | 22.08.2025
Άστοχος στη βολή
20:39 | 22.08.2025
35-30 με καλάθι και φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο
20:38 | 22.08.2025
35-28 με 2/2 βολές του Φοντέκιο
20:37 | 22.08.2025
33-28 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο
20:36 | 22.08.2025
33-27 με τρίποντο του Παγιόλα ξεφεύγει πάλι η Ιταλία
20:35 | 22.08.2025
30-27 με τον Ακέλε ξανά η Ιταλία
20:34 | 22.08.2025
28-27 με ωραίο καλάθι του Τολιόπουλου
20:34 | 22.08.2025
28-25 με φοβερό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
20:31 | 22.08.2025
28-23 με τρίποντο του Ακέλε η Ιταλία
20:31 | 22.08.2025
Τάιμ άουτ η Ιταλία
20:29 | 22.08.2025
25-23 με τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό
20:28 | 22.08.2025
25-21 με 1/2 βολές για τους Ιταλούς
20:27 | 22.08.2025
24-21 με 2/2 βολές του Λαρεντζάκη
20:27 | 22.08.2025
24-19 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
20:26 | 22.08.2025
24-16 με βολές για την Ιταλία
20:24 | 22.08.2025
20:23 | 22.08.2025
22-16 με τον Νιανγκ το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο
20:22 | 22.08.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ιταλία - Ελλάδα 20-16
20:19 | 22.08.2025
20-16 με τον Ζούγρη στη λήξη του χρόνου
20:19 | 22.08.2025
Τάιμ άουτ ο Σπανούλης με 15'' για το πρώτο δεκάλεπτο
20:18 | 22.08.2025
20-14 με τον Νιανγκ από κοντά η Ιταλία
20:18 | 22.08.2025
18-14 με 2/2 βολές του Σπανιόλο για την Ιταλία
20:17 | 22.08.2025
16-14 με τον Ζούγρη μειώνει στο καλάθι η Εθνική!
20:13 | 22.08.2025
16-12 με τον Παπανικολάου ξανά η Ελλάδα
20:13 | 22.08.2025
16-10 "απαντάει" αμέσως ο Μέλι
20:13 | 22.08.2025
13-10 με τρίποντο του Παπανικολάου
20:12 | 22.08.2025
13-7 με τον Φοντέκιο η Ιταλία
20:12 | 22.08.2025
11-7 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο
20:11 | 22.08.2025
11-5 με νέο τρίποντο του Μέλι για την Ιταλία
20:09 | 22.08.2025
8-5 με τον Θανάση Αντετοκούνμπο η Εθνική!
20:08 | 22.08.2025
8-3 για την Ιταλία στον αιφνιδιασμό
20:07 | 22.08.2025
Φοβερή τάπα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο τώρα!
20:07 | 22.08.2025
6-3 "απάντησαν" με δύο δικά τους τρίποντα οι Ιταλοί
20:04 | 22.08.2025
0-3 με τρίποντο του Τολιόπουλου το πρώτο καλάθι του αγώνα!
20:04 | 22.08.2025
Άστοχες οι δύο ομάδες στο πρώτο δίλεπτο του αγώνα
20:03 | 22.08.2025
Φοβερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο!
20:01 | 22.08.2025
Με Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Θ. Αντετοκούνμπο, Παπανικολάου και Κ. Αντετοκούνμπο η 5άδα της Ελλάδας!
20:01 | 22.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:57 | 22.08.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
19:55 | 22.08.2025
Ώρα για τους Εθνικούς Ύμνους
19:54 | 22.08.2025
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης
19:53 | 22.08.2025
Αρκετός κόσμος στο ΟΑΚΑ!
19:53 | 22.08.2025
Η Ιταλία θα είναι δε, η πρώτη αντίπαλος της ομάδας του Σπανούλη στην Κύπρο
19:50 | 22.08.2025
Αυτό είναι το προτελευταίο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας, αφού θα αγωνιστεί και κόντρα στη Γαλλία, πριν ξεκινήσει το Eurobasket