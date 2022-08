Η εθνική μπάσκετ της Ιταλίας ανακοίνωσε την τελική της 12άδα, ενόψει του ματς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με τη Γεωργία και της συμμετοχής της στο Eurobasket 2022, όπου -στον όμιλο- θα αντιμετωπίσει και την Ελλάδα.

Ο oμοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ιταλίας, Τζιανμάρκο Ποτσέκο, κατέληξε στη δωδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει στο Eurobasket 2022, μία εβδομάδα πριν το εναρκτήριο τζάμπολ.

Ο Ποτσέκο επέλεξε τους Μάρκο Σπίσου, Νίκο Μάνιον, Πολ Μπιλίγκα, Στέφανο Τονούτ, Ντανίλο Γκαλινάρι, Νικολό Μέλι, Σιμόνε Φοντέκιο, Τζανπάολο Ρίτσι, Τομάζο Μπαλντάσο, Ακίλε Πολονάρα, Αλεσάντρο Παγιόλα και Λουίτζι Ντατόμε.

Μετά τη νίκη με ανατροπή επί της Ουκρανίας (97-89) στην πρεμιέρα του 2ου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η «σκουάντρα ατζούρα» αγωνίζεται απέναντι στη Γεωργία το Σάββατο (27.08), για τη 2η αγωνιστική.

Θυμίζουμε ότι οι Ιταλοί ρίχνονται στη «μάχη» του Eurobasket 2022, ως οικοδεσπότες του 3ου ομίλου (Μιλάνο), στον οποίο μετέχουν επίσης οι Ελλάδα, Εσθονία, Ουκρανία, Μεγάλη Βρετανία και Κροατία.

Η εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 3 Σεπτεμβρίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, για την 2η αγωνιστική του ομίλου.

I 1️⃣2️⃣ Azzurri ✨



Il CT Pozzecco ha annunciato i 12 che scenderanno in campo domani alle 20:30 al PalaLeonessa contro la 🇬🇪 per la sfida di qualificazione alla @FIBAWC e la prossima settimana al Forum di Milano per @EuroBasket. Amedeo Tessitori autorizzato a lasciare il raduno. pic.twitter.com/fdD9omF0gk