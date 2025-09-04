Ιταλία – Κύπρος 89-54: Τέταρτη σερί νίκη για τους Ιταλούς στο Eurobasket 2025

Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Eurobasket η Ιταλία. Η ομάδα του Ποτσέκο συνέτριψε την Κύπρο με 89-54 στη Λεμεσό και έκλεισε την πρώτη φάση με ρεκόρ 4-1.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Ελλάδα, η Ιταλία πανηγύρισε τέσσερις σερί νίκες, οι οποίες την έφεραν στις πρώτες θέσεις του τρίτου ομίλου.

Η Ιταλία θα τερματίσει στο χειρότερο σενάριο δεύτερη, ενώ θα κατακτήσει την πρώτη θέση, εάν η Ελλάδα χάσει από την Ισπανία.

Η Κύπρος, από την άλλη, ολοκλήρωσε την πρώτη της συμμετοχή σε Eurobasket με πέντε ήττες σε ισάριθμους αγώνες απέναντι σε Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία, Ισπανία και Γεωργία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54.

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 12 (3), Μέλι 3, Φοντέκιο 13 (2), Τόμσον 4, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 13 (4/6 δίποντα, 5/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πρόσιντα 8 (2), Σπίσου 5 (1), Ντιουφ 12 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ακέλε 8, Παγιόλα 3 (1).

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασσιαλής 3, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου 3 (1), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 15 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουίλις 10 (1), Στυλιανού 5 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ιταλίας: 21/36 δίποντα, 11/38 τρίποντα, 14/18 βολές, 48 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 17 επιθετικά), 26 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 6 λάθη, 16 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Κύπρου: 12/28 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 9/11 βολές, 30 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 3 επιθετικά), 11 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 15 λάθη, 22 φάουλ.