Αθλητικά

Ιταλικό σενάριο για ΠΑΟΚ και Χοσέλου

O ΠΑΟΚ συνδέθηκε με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης
Europa Press via AP
Europa Press via AP
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Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να συναντηθεί με τον 36χρονο επιθετικό (1.91μ.), Χοσέλου στη Μαδρίτη, σύμφωνα με το Sportmediaset.

Ο πολύπειρος σέντερ φορ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, με τους Ιταλούς να τον συνδέουν με τον ΠΑΟΚ.

Η ανάρτηση του Sportmediaset αναφέρει συγκεκριμένα πως ο Χοσέλου βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Αλέσιο Λίσι για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Χοσέλου αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Αλ Γκαράφα του Πέδρο Μαρτίνς, μετρώντας 10 γκολ και 2 ασίστ σε 23 αγώνες την περασμένη σεζόν.

Έχει κατακτήσει το Euro με την Εθνική Ισπανίας, ενώ εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Εσπανιόλ, τη Νιούκαστλ και την Άιντραχτ.

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