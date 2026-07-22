Αθλητικά

Ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για τον Μανώλη Σιώπη του Παναθηναϊκού

Ο πολύπειρος χαφ έμεινε εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού από το πρώτο παιχνίδι με την Πάκσι
Ο Μανώλης Σιώπης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο ΑΠΟΕΛ επιθυμεί να αποκτήσει τον Μανώλη Σιώπη από τον Παναθηναϊκό, με τον Έλληνα μέσο να μην βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Όπως αναφέρει το meridiansports.com.cy, ο τεχνικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, Ζήσης Βρύζας, ταξίδεψε στην Αθήνα προκειμένου να κλείσει τον Μανώλη Σιώπη. Μπορεί ο Έλληνας μέσος να έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, ωστόσο δεν φαίνεται να βρίσκεται στα πλάνα του νέου προπονητή.

Ο πολύπειρος χαφ έμεινε εκτός αποστολής από το πρώτο παιχνίδι με την Πάκσι και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν εξελίξεις.

Στον Παναθηναϊκό βρίσκεται από το 2025, μετρώντας 52 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

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