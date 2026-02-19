Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδας: «Δεν ήμασταν δυνατοί όταν έπρεπε και θα υποφέρουμε μέχρι την επόμενη διοργάνωση»

Ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρέθηκε στην Κρήτη για μία εκδήλωση της ΕΠΣ Ηρακλείου και αναφέρθηκε στη “γαλανόλευκη” και τον ΟΦΗ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επισήμανε τον… πόνο των παικτών της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, ενώ συνεχάρη τον ΟΦΗ για τη νέα πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ τον κ. Τζώρτζογλου που μου έκανε την τιμή να βρίσκομαι στο Ηράκλειο σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι η βάση του επαγγελματικού και εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια με επιτυχία. Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι σε μόνιμη άνοδο και το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα των ομάδων.

Όσον αφορά τον ΟΦΗ, χαίρομαι που βρίσκεται για δεύτερη φορά στον τελικό, με το ποδόσφαιρο που παίζει και τη στήριξη που έχει. Για την Εθνική ομάδα, μέσα σε αυτή τη χρονιά δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε τον μεγάλο στόχο που είχαμε, να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί τη στιγμή που έπρεπε να είμαστε δυνατοί δεν ήμασταν.

Αυτός είναι ο λόγος που θα υποφέρουμε μέχρι την επόμενη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να λυγίσουμε, ο χαρακτήρας μας δεν μας αφήνει, αλλά θα υποφέρουμε έως ότου εκπληρώσουμε τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την Εθνική ομάδα και τη στήριξη που έχουμε στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη. Εύχομαι και στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση η μεγάλη αγάπη των Ελλήνων να είναι παρούσα και να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εκεί».